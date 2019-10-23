ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Іноземець звернувся до Зеленського через дії квартирних шахраїв

Новини » Суспільство    23.10.2019 - 10:29
Іноземець звернувся до Зеленського через дії квартирних шахраїв
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Іноземець заявив, що його квартиру шахрайським чином передала в чужу власність нотаріус

Громадянин Великої Британії Саркіс Рамез Кхалил звернувся до президента України Володимира Зеленського через заволодіння його квартирою у Києві сторонньою особою з допомогою шахрайства. Про це йдеться у зверненні Саркіса Рамеза Кхалил, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Апостроф".

Так, заявник повідомив, що його квартиру по вул. Шумського, б. 1б шахрайським чином передала в чужу власність нотаріус Київського міського нотаріального округу Марина Апатенко.

Він звернув увагу, що Апатенко раніше вже була засуджена по справі про підробку документів для Сергія Нечипоренка - зятя екс-члена Партії регіонів Сергія Ківалова. Зараз Міністерство юстиції України регулярно проводить моніторинг її діяльності, а проти неї подано більше 50 позовів про незаконні реєстраційні дії. Проте, нотаріус продовжує роботу в офісі на Печерську.

За словами громадянина Великої Британії, заволодіння його квартирою відбулося в січні 2016 року, за участю групи осіб, в тому числі знаменитого "чорного" ріелтора Оксани Чендей, яка вже кілька років перебуває в Лук'янівському СІЗО за обвинуваченням у вчиненні особливо тяжких злочинів (умисне вбивство і шахрайське заволодіння майном - справи № 755 / 4718/17 у провадженні Дніпровського районного суду Києва). На превеликий подив британця, Чендей, яка перебуває у СІЗО, якимось чином виграла кілька судів попередніх інстанцій.

"Хочу привернути Вашу увагу до цього випадку, оскільки Україна прагне відповідати європейським нормам і стандартам, то необхідно і відповідати заявленим принципам. Після таких кричущих випадків шахрайства іноземні громадяни просто не хочуть інвестувати свої кошти в Україну, тому що вони елементарно відчувають себе абсолютно незахищеними в умовах повної корумпованості української системи правосуддя", - зазначив постраждалий від дій шахраїв іноземець.

Засідання по цій справі відбудеться 24 жовтня в Київському апеляційному суді. Початок засідання о 10.30. Це останнє засідання у справі. Громадянин Великої Британії сподівається, що його доводи почують, докази візьмуть до уваги, і він зможе нарешті добитися справедливості і повернути права на своє майно.

Зеленський вніс в Раду законопроект про зняття держмонополії на виробництво спирту Зеленський обговорив зі Штайнмайером ситуацію на Донбасі
Новини України Володимир Зеленськиймошенничество
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся