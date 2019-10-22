У Києві затримали зловмисника, який за 150 тис. доларів продавав "зв'язки" в ОП

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Шахрая затримали на гарячому при одержанні частини коштів в розмірі 30 тис. євро

Генеральна прокуратура України (ГПУ) затримала шахрая, який прикриваючись зв'язками в Офісі президента, вимагав у учасника президентського проекту LIFT 150 тис. доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Зазначається, що шахрая затримали на гарячому при одержанні частини коштів в розмірі 30 тис. євро.

"Особа шляхом обману, а саме створення уявлення у кандидата на посаду голови однієї з районних адміністрацій Київської області (проект LIFT) про наявність зв'язків в Офісі президента, намагалася заволодіти грошовими коштами в сумі 150 тис. доларів", - йдеться у повідомленні.

Вирішується питання про оголошення підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Відзначимо, що після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах його команда запустила соціальний проект LIFT. В рамках цього проект розшукують кандидатів на посади голів районних державних адміністрацій.

"Часи, коли питання вирішувалися за допомогою хабарів, минули. Проект LIFT спрямований на чесний і прозорий добір фахівців, які хочуть змінювати країну. Будь-які зловживання на цьому проекті неприпустимі, винних каратимуть відповідно до закону", - прокоментував затримання перший заступник керівника Офісу Президента України Сергій Трофімов.

Нагадаємо, слідчими теруправлінь ДБР, розташованих у Києві та Миколаєві, розпочато досудове розслідування за матеріалами журналістського розслідування Слідство.Інфо "Тюрма можливостей". В програмі міститься інформація про можливі протиправні дії правоохоронців, які сприяють вільному переміщенню ув'язнених за межами місць позбавлення волі.

Як повідомляло РБК-Україна, у ГПУ створили Департамент процесуального керівництва по кримінальних справах про катування та інших серйозних порушеннях прав з боку правоохоронних органів.