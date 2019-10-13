Обережно, шахраї! Українці розкрили нову схему шахрайства

Афера з банківськими картками (фото: kredit.temaretik.com)

Афера з банківськими картами стає все більш поширеною

Розвиток технологій не тільки істотно спрощує наше життя, але й створює безліч ризиків. Так, банківські шахраї вже придумали нову аферу і активно її використовують, покладаючись на довірливих укаїнців. Про це інформує Сьогодні.

Заступник директора Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем "ЕМА" Олеся Данильченко розповіла, що найчастіше аферисти дурять двома способами.

"Найбільш поширені в соціальній інженерії дзвінки шахраїв з різних причин (нібито вам телефонують працівники банку, або ж повідомляють про проблеми у родичів). Друга тема - це відправка SMS-повідомлення про те, що ви щось виграли, або ж про те, що вашу карту заблокували. Використовуються різні причини для того, щоб налякати людей. Люди передзвонюють, і раз вони звернулися, значить, вже частково повірили в цю історію", - розповів експерт.

Також наголошується, що в цьому році активно розвивалося шахрайство з заміною SIM-карт. А оскільки 80% абонентів в Україні - абоненти передплаченого зв'язку, то вони просто купують картку вставляють її в телефон, і оператори про них нічого не знають. Через це шахраї можуть з легкістю замінити карту під виглядом клієнтів.

Шахраї придумали нову аферу (ілюстративне фото: pixabay)

А вже коли зловмисникові відкривається доступ до телефону, то разом з ним він отримує всю інформацію з інтернет-банкінгу, йому приходять повідомлення з кодами і паролями, які потрібні для тих чи інших операцій, а ви перестаєте отримувати повідомлення від банку і не знаєте, що відбувається на вашому рахунку

"В банкоматах продовжують красти гроші за допомогою скімінгових пристроїв. Також є пристрої, які встановлюються над клавіатурою, щоб дізнатися пін. Зараз в Україні це не сама актуальна тенденція, але такі схеми стали більш різноманітними і їх складно визначити", - додала Олеся Данильченко.

Щоб захистити себе, потрібно дотримуватися основних правил кібербезпеки: використовувати виключно ліцензійне програмне забезпечення, не переходити за підозрілими посиланнями і не відкривати вкладення від сторонніх осіб, використовувати надійні паролі, двофакторну аутентифікацію та засоби антивірусного захисту, регулярно оновлювати програмне забезпечення та антивірусні бази