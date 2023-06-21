Адвокат рассказал о важном моменте об отсрочке от службы. Но есть нюанс
Мобилизация в Украине продолжается, а Кабинет министров Украины дополнил основания и порядок для предоставления отсрочки призывникам, что может быть использовано для увольнения со срочной военной службы.
Об этом рассказал на своем YouTube-канале юрист Ростислав Кравец.
Кого касается отсрочка от призыва
Речь идет об основаниях для увольнения со срочной службы, в частности для призывников, имеющих детей в возрасте до 18 лет и воспитывающих их самостоятельно.
Это не означает, что вы не состоите в официальном браке. Это означает исключительно то, что либо ваша супруга умерла, либо она лишена родительских прав.
Также Кабинет министров определил соответствующие основания для освобождения от призыва на срочную службу призывников:
- воспитывающих ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет; воспитывающих ребенка с тяжелыми заболеваниями;
- имеющих жену с инвалидностью;
- осуществляющих уход за лицами с инвалидностью.
"Отмечу, что это возможно, если отсутствуют другие люди, которые могут ухаживать. Я считаю, что это тоже неправильно. И вопрос срочников, он требует просто немедленного решения", - подчеркнул Кравец.
Что нужно знать о срочной службе
Призову подлежат все граждане Украины, пригодные к военной службе или находящиеся в запасе (резервисты). Каждый военнообязанный имеет соответствующее воинское звание.
На срочную военную службу призываются пригодные для этого по состоянию здоровья граждане Украины мужского пола, которым до дня отправления в воинские части исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.
Граждане призывного возраста в добровольном порядке могут быть приняты на военную службу по контракту на условиях, определенных частью первой статьи 20 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", и в порядке, определенном положениями о прохождении военной службы гражданами Украины.
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