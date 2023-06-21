Адвокат рассказал о важном моменте об отсрочке от службы. Но есть нюанс

Мобилизация в Украине продолжается, а Кабинет министров Украины дополнил основания и порядок для предоставления отсрочки призывникам, что может быть использовано для увольнения со срочной военной службы.

Кого касается отсрочка от призыва

Речь идет об основаниях для увольнения со срочной службы, в частности для призывников, имеющих детей в возрасте до 18 лет и воспитывающих их самостоятельно.

Это не означает, что вы не состоите в официальном браке. Это означает исключительно то, что либо ваша супруга умерла, либо она лишена родительских прав.

Также Кабинет министров определил соответствующие основания для освобождения от призыва на срочную службу призывников:

воспитывающих ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет; воспитывающих ребенка с тяжелыми заболеваниями;

имеющих жену с инвалидностью;

осуществляющих уход за лицами с инвалидностью.

"Отмечу, что это возможно, если отсутствуют другие люди, которые могут ухаживать. Я считаю, что это тоже неправильно. И вопрос срочников, он требует просто немедленного решения", - подчеркнул Кравец.

Что нужно знать о срочной службе

Призову подлежат все граждане Украины, пригодные к военной службе или находящиеся в запасе (резервисты). Каждый военнообязанный имеет соответствующее воинское звание.

На срочную военную службу призываются пригодные для этого по состоянию здоровья граждане Украины мужского пола, которым до дня отправления в воинские части исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Граждане призывного возраста в добровольном порядке могут быть приняты на военную службу по контракту на условиях, определенных частью первой статьи 20 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", и в порядке, определенном положениями о прохождении военной службы гражданами Украины.