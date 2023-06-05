"Новая хитрость ТЦК": адвокат рассказал, что делать, если вы получили повестку в СМС

Мобилизация в Украине, объявленная 24 февраля 2022 года, продолжается. Многим мужчинам стали приходить повестки не только в почтовый ящик, а и в СМС-сообщениях.

Адвокат рассказал о новых повестках через СМС

Так, правозащитник сообщил, что он недавно подал иск об отмене штрафа за неявку по повестке. По его словам, клиенту пришло сообщение явиться в ТЦК посредством СМС-сообщения.

"Подключил договор, суд назначил дату, но ответчики в лице ТЦК попросили суд перенести заседание – бывает, это нормальная практика. Однако на следующий день на телефон, указанный в графе моего клиента в договоре, приходит СМС: "В связи с тем, что Вы своей подписью подтвердили владение данным номером, сообщаю о необходимости прибытия такого то числа, в такой-то ТЦК, для уточнения учетных данных и прохождения ВЛК", - рассказал о ситуации Симутин.

Что делать при получении необычной повестки через СМС?

По словам Романа, делать ничего не нужно. Адвокат еще раз напомнил, что повестка может вручаться лично под подпись или заказным письмом с уведомлением о вручении.

"Это закреплено в том противоречивом постановлении Кабмина от 30.12.2022 года №1487. Но даже там не решились прописать за СМС-ки, телефонные звонки, Viber, Telegram как надлежащую форму сообщения о вызове. Но для ТЦК это не преграда. Постепенно приближаемся к тотальному контролю. Если вы где-нибудь в банке, налоговой или госучреждении оставите свой номер телефона – ждите эксклюзивную СМС", - резюмировал Симутин.