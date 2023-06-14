Пробел в законодательстве. Адвокат объяснил, как подтвердить постоянный уход для отсрочки

Мобилизация в Украине продолжается, но некоторые военнообязанные имеют право на отсрочку от службы, так как постоянно ухаживают за человеком. Многие не знают, как подтвердить этот статус.

О том, как это сделать рассказал на видео адвокат Роман Симутин.

Как подтвердить постоянный уход для отсрочки

Правозащитник отметил, что это пробел в законодательстве, который намеренно не закрывают, такое поле для возможностей мобилизовать тех, кто действительно осуществляет уход, но не знает, как подтвердить статус. Это всегда создает кучу проблем с ТЦК.

Вам обязательно нужно иметь важный документ, без которого невозможно двигаться и что-либо подтверждать, Речь идет о справке медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) или заключение врачебно-консультационной комиссии (ЛКК) – форма 80-4/0, в котором указывается, что лицо нуждается в постоянном уходе.

Подтверждение факта постоянного ухода

Если, например, это жена или муж, ваши родители или жены, то подтверждение факта постоянного ухода не нужно.

Но если вы осуществляете уход за родственником, тогда в первую очередь следует составить акт об установлении факта постоянного ухода именно вами и по адресу проживания родственника.

Его должна составить социальная служба, но тут есть нюансы.

"Не потому, что акт сложен или требования в каждом населенном пункте отличаются. Одни составляют акт только по обращению, другие требуют предоставить кучу документов, пройти комиссию в больнице и только тогда составляют акт", - отметил Симутин.

Дополнительное доказательство - это акт местного депутата об установлении фактического проживания с родственником по его адресу, если вы зарегистрированы по разным адресам, но проживаете вместе.

Это не прямо, но подтверждает факт постоянного проживания, что в совокупности с актом об установлении факта постоянного ухода придает легитимности и доказывает то, что именно вы осуществляете уход.

Как бы не сопротивлялись в ТЦК, но этих документов достаточно для подтверждения факта постоянного ухода. И в этом случае не нужно идти в суд, чтобы в судебном порядке устанавливать факт постоянного ухода.