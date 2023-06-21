Адвокат розповів про важливий момент про відстрочку від служби. Але є нюанс

Мобілізація в Україні продовжується, а Кабінет міністрів України доповнив підстави та порядок для надання відстрочки призовникам, що може бути використане для звільнення із строкової військової служби.

Кого стосується відстрочка від призову

Йдеться про підстави для звільнення з термінової служби, зокрема для призовників, які мають дітей віком до 18 років та виховують їх самостійно.

Це не означає, що ви не перебуваєте в офіційному шлюбі. Це означає тільки те, що або ваша дружина померла, або вона позбавлена батьківських прав.

Також Кабінет Міністрів визначив відповідні підстави для звільнення від призову на строкову службу призовників:

які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років; які виховують дитину з тяжкими захворюваннями;

які мають дружину з інвалідністю;

здійснюють догляд за особами з інвалідністю.

"Зазначу, що це можливо, якщо відсутні інші люди, які можуть доглядати. Я вважаю, що це теж неправильно. І питання строковиків вимагає просто негайного вирішення", - підкреслив Кравець.

Що потрібно знати про термінову службу

Призову підлягають усі громадяни України, придатні до військової служби або перебувають у запасі (резервісти). Кожен військовозобов'язаний має відповідне військове звання.

На строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення до військових частин виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку та не мають права на звільнення чи відстрочку від призову на строкову військову службу.

Громадяни призовного віку у добровільному порядку можуть бути прийняті на військову службу за контрактом на умовах, визначених частиною першою статті 20 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу", та у порядку, визначеному положеннями про проходження військової служби громадянами України.