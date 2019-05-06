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Зеленський висловив співчуття у зв'язку з аварією в Шереметьєво

Новини » Політика    06.05.2019 - 14:32
Зеленський висловив співчуття у зв'язку з аварією в Шереметьєво
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський зазначив, що людське життя залишається головною цінністю

Обраний президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку з аварією літака в Шереметьєво, в результаті якої загинула 41 людина. Про це йдеться в повідомленні на сторінці Facebook.

Зеленський зазначив, що життя є найвищою цінністю.

"Про те, що його слід берегти, нам нагадують наші втрати на фронті, трагедії, подібні до терактів на Шрі-Ланці та аварії в Шереметьєво. Загиблих не повернути. Ми співчуваємо близьким і пам'ятатимемо про тих, кого більше немає", - підкреслив він.

Він також додав, що українці думають про полонених співвітчизників в Росії.

"Вони живі. І є ті, в чиїх силах повернути їх до родин, ті, в чиїх силах не допустити трагедій. Щоб мати шанс в цьому світі, мусимо поставити людину та її життя за головну мету", - зауважив Зеленський.

Зеленський висловив співчуття у зв'язку з аварією в Шереметьєво

Нагадаємо, напередодні увечері пасажирський літак Superjet 100-95, який виконував рейс Москва-Мурманськ, загорівся в ході аварійного приземлення. В результаті інциденту загинула 41 людина.

За даними російської сторони, у літак під час польоту вдарила блискавка, через що пропав радіозв'язок.

 

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