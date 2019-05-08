ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський на День пам'яті та примирення зворушив мережу (фото)

STYLERПерсони    08.05.2019 - 21:48
Зеленський на День пам'яті та примирення зворушив мережу (фото)
Дда

Зеленський зустрівся з ветераном червоної армії та зв'язковою УПА

Володимир Зеленський, новообраний президент України, на День пам'яті та примирення 8 травня вшанував пам'ять всіх, хто загинув за Україну в роки Другої світової війни. Також він опублікував на Facebook-сторінці фото разом зі зв'язковою Української повстанської армії (УПА) і ветераном радянської армії, чий син загинув на Донбасі, захищаючи нашу країну від окупантів.

На кадрі учасники Другої світової війни посміхаються і тиснуть один одному руки.

Зеленський на День пам'яті та примирення зворушив мережу (фото)

Фото: facebook.com/zelenskiy95

Іван Анікейович Залужний, який 10 травня святкуватиме 101-річчя, був капітаном першого рангу морської піхоти ВМФ СРСР. Кавалер багатьох орденів.

Під час російсько-української війни його єдиний онук Іван Гутник-Залужний відправився на фронт на Донбасі та героїчно загинув за Україну.

Зеленський на День пам'яті та примирення зворушив мережу (фото)

Фото: ветеран Другої світової війни Іван Анікейович Залужний та Володимир Зеленський

Парасковія Василівна Зеленчук-Потяк стала зв'язковою в УПА, коли їй було лише 13 років. Вона передавала воїнам інформацію, провіант, в'язала светри.

Зеленський на День пам'яті та примирення зворушив мережу (фото)

Фото: зв'язкова УПА Парасковія Василівна Зеленчук-Потяк та Володимир Зеленський

"Сьогодні, у День пам’яті та примирення, ми вшановуємо та вклоняємося перед усіма, хто боровся проти нацизму та загинув за Україну в роки Другої світової війни. Перед кожним, хто віддав своє життя заради миру. Миру, якого сьогодні так потребує Україна. Миру, запорукою якого стане єдність усіх українців. Для того, щоб у майбутньому нас об’єднували лише перемоги", - підписав знімок Зеленський.

Зеленський на День пам'яті та примирення зворушив мережу (фото)

Фото: Зеленський на День пам'яті та примирення 8 травня закликав до єдності всіх борців за Україну в роки Другої світової війни

У коментарях до повідомлення користувачі мережі бурхливо відреагували на пост майбутнього голови держави, інавгурація якого повинна відбутися 19 травня. Потрібно сказати, що юзери розв'язали гарячий спір, у якому діляться своїми міркуваннями на гостру тему і висловлюються у міру своєї вихованості та знання історії.

"Дякую за правильний підхід до відзначення Дня пам'яті і примирення", - написав глава Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

Зеленський на День пам'яті та примирення зворушив мережу (фото)Зеленський на День пам'яті та примирення зворушив мережу (фото)

Скрін коментарів з Facebook-сторінки Володимира Зеленського

"Люди, сьогодні боєць червоної армії і жінка, яка допомагала УПА, примирилися та потиснули один одному руки! Чому ми розділяємось? Давайте жити дружно!";

"Той дивний момент, коли топиш проти Зеленського весь час з першого туру, а коли приходить вата в коменти до нього, то доводитися навіть підтримати, тому що Україна єдина. І нам змінювати цю країну. Все правильно зробив";

Зеленський на День пам'яті та примирення зворушив мережу (фото)Зеленський на День пам'яті та примирення зворушив мережу (фото)

Скрін коментарів з Facebook-сторінки Володимира Зеленського

"Світла пам'ять Ванька. Ти був, є і будеш справжнім героєм як і твій дід. Спасибі тобі за все, друже!";

"Володько, попереджаю тебе знову, починай вчити своїх фанів, тому що вони абсолютно тупі, ані історії не знають, ані культури не мають. Ти записуй їм повчальні ролики з історії, у тебе це добре виходить, тому що така дикість вилізла як з колгоспів "100 років без врожаю". І порадься з СБУ, тому що багато сепарів тут, країну треба рятувати!";

Зеленський на День пам'яті та примирення зворушив мережу (фото)Зеленський на День пам'яті та примирення зворушив мережу (фото)

Скрін коментарів з Facebook-сторінки Володимира Зеленського

"Про яке примирення можна говорити, якщо прямо потоки нестримної ненависті тут ллються? Люди, може пора почати жити з добротою до одне одного? Може почнемо змінювати спочатку себе, а не шукати причини для війни один з одним?"

"Так-так, гра на публіку. А Іван Анікейович прокляв Росію ще 2014 році, коли загинув його єдиний онук. Цікаво на якій мові Вова з ними розмовляв".

Зеленський на День пам'яті та примирення зворушив мережу (фото)Зеленський на День пам'яті та примирення зворушив мережу (фото)

Зеленський на День пам'яті та примирення зворушив мережу (фото)Зеленський на День пам'яті та примирення зворушив мережу (фото)

Зеленський на День пам'яті та примирення зворушив мережу (фото)Зеленський на День пам'яті та примирення зворушив мережу (фото)

Скріни коментарів з Facebook-сторінки Володимира Зеленського

"Прийшов на сторінку до Зе покритикувати за проросійську позицію. Побачив гідний пост із правильною риторикою та декларуванням необхідності примирення в противагу побєдобєсію. Лайкаешь і дякуєш, бо завдання українців не бездумно мочити, а підтримувати всі правильні ініціативи, незалежно від кого вони йдуть";

"Петя, ти?" - з іронією написав проросійський видеоблогер Анатолій Шарій, який проживає в Нідерландах. Очевидно, він хотів відмітити схожу риторику в цьому повідомленні Зеленського із тим, як чинний президент Петро Порошенко раніше озвучував сам заклики до примирення всіх борців за Україну.

Зеленський на День пам'яті та примирення зворушив мережу (фото)Зеленський на День пам'яті та примирення зворушив мережу (фото)

Скрін коментарів з Facebook-сторінки Володимира Зеленського

Як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку з аварією літака в Шереметьєво, яка відбулася 5 травня, в результаті якої загинула 41 людина. Користувачі мережі також бурхливо відреагували на це.

Також ми писали про те, що голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович виступив з ініціативою перенести вихідний 9 травня на 8 травня для того, щоб підкреслити готовність України відзначати закінчення Другої світової війни разом з Європою. Також він зазначив, що активісти "Бессмернных полків" не рідко влаштовують всілякі проросійські провокації.

Нагадаємо, сьогодні, 8 травня в Україні відзначають День пам'яті і примирення. Пам'ятну дату Верховна рада встановила в рамках реалізації політики декомунізації.

Буде з Дональдом змагатися: мережа відреагувала на Twitter-аккаунт Зеленського Траурний день: В'ятрович прокоментував дату інавгурації Зеленського
Новини України Володимир ЗеленськийУПАДень памяти и примеренияистория
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся