7 вещей, которые никогда не стоит делать перед тренировкой

Подготовка к тренировке не менее важна, чем сама физическая нагрузка. Многие люди совершают типичные ошибки перед занятиями спортом, которые могут снизить эффективность тренировки или даже привести к травмам.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Aaptiv .

Не ешьте много

Нельзя идти на тренировку голодным, но и также нельзя много есть . Съедание слишком много перед тренировкой может привести к тошноте, судорогам, кислотному рефлюксу, несварению желудка и общему снижению производительности.

Попробуйте съесть или перекусить по крайней мере за час до тренировки. Попробуйте есть сбалансированное количество углеводов, жиров и белков с такими закусками, как сыр или яблоко с арахисовым маслом.

Статистическое растяжение

Вопреки распространенному мнению, статическая растяжка является одной из привычек перед тренировкой, которых следует избегать.

Доказано, что статическая растяжка (удержание растяжки) фактически уменьшает вашу силу, если ее выполнять перед тренировкой. Кроме того, растяжение холодных мышц может привести к травмам, таким как разрыв мышц.

Вместо этого выбирайте динамические (подвижные) растяжки. Или выполните легкие кардиотренировки, чтобы разогреть мышцы и предотвратить травмы.

Не пейте лекарства

У вас может возникнуть соблазн предварительно выпить ибупрофен, чтобы минимизировать боль после тренировки или облегчить боль от существующей травмы.

Тренер Дженнифер Джамо рассказал, что это может привести к дальнейшим травмам, поскольку тело не будет иметь болевых сигналов. Вместо этого приобретите ролик, чтобы облегчить боль в мышцах и скованность после тренировки.

Не дремлите более 30 минут

Это точно не хорошая идея заниматься физическими упражнениями, когда вы не выспались.

Также 30-минутный сон может вызвать ощущение вялости и большей усталости.

Не пейте алкоголь

Вы должны избегать употребления алкоголя перед тренировкой. Употребление даже небольшого количества алкоголя перед тренировкой должно быть опасным.

Алкоголь влияет на моторику и координацию, подвергая вас риску получить травму. Это также приводит к обезвоживанию.

Энергетические напитки могут вызвать резкие скачки давления и перегрузку сердца.

Избегайте новой добавки

Перед тренировкой не стоит пробовать новую добавку или спортивный коктейль. Сначала стоит попробовать сначала небольшую дозу, чтобы убедиться, что добавка вам подходит и не причиняет дискомфорта.

Тренироваться в тесной или неудобной одежде

Неправильная одежда или обувь могут вызывать дискомфорт, ограничивать движения и даже стать причиной травм.