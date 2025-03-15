Можно ли пить кофе перед тренировкой?

Кофе перед тренировкой может быть полезным для повышения энергии и выносливости. Однако, важно употреблять только рекомендованную норму, чтобы получить максимальную пользу и избежать негативных эффектов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Aaptiv .

Кофе является стимулятором

Кофе пробуждает весь организм и все его системы. А это заряжает вас энергией, помогает сосредоточиться и делает человека гораздо более бдительным.

Это означает не только то, что у вас будет больше энергии, но и то, что вы будете более бодрыми, что очень важно для некоторых видов спорта.

Но в кофе есть и другие ингредиенты, которые также играют важную роль.

Лучшее кровообращение

Упражнения естественным образом стимулируют кровообращение и улучшают кровообращение, но кофе может дополнительно увеличить его на 30%. Это означает, что больше крови и, следовательно, больше кислорода будет попадать во все мышцы, что значительно повысит общую производительность.

Это поможет вам быть сильнее и более выносливыми.

Кофе улучшает состояние мышц

С возрастом состояние мышц ухудшаются, и никакие физические упражнения не могут сохранить их навсегда. Но кофе может помочь в этом.

Исследования показали, что кофеин может помочь сохранить мышцы, задержать мышечную атрофию, которая обычно возникает с возрастом, и в целом помочь предотвратить травмы.

Потеря веса

Кофеин стимулирует мобилизацию жиров, что позволяет организму использовать жиры как основной источник энергии во время тренировки, особенно при кардионагрузках.

Благодаря кофеину можно выполнять упражнения с большей эффективностью, что также помогает сжигать больше калорий.

Однако важно помнить, что кофе не является панацеей для похудения - для достижения желаемых результатов важно сочетать его с правильной диетой и регулярными физическими упражнениями.

С чем следует быть осторожным

В частности, если утренний кофе стимулирует работу кишечника, то возможно не стоит пить его непосредственно перед тренировкой.

Также, если вы употребляете кофе, чтобы быть продуктивными и долго тренироваться, то вы можете превысить свой лимит и вызвать травмы.

Наконец, хотя кофе может зарядить вас энергией и пробудить, он на самом деле не дает вам много энергии. Поэтому убедитесь, что вы не заменяете еду перед тренировкой чашкой кофе.

Обычно рекомендуемое количество кофе перед тренировкой - 1 порция (около 200-250 мл), содержащая 50-100 мг кофеина. Это оптимальное количество для того, чтобы почувствовать повышение энергии и производительности без риска побочных эффектов, таких как нервозность или обезвоживание.