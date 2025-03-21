Вот что произойдет с вашим телом через 5 лет без тренировок

Физическая активность важна для надлежащего функционирования органов и всего организма. Если в течение пяти лет не заниматься физическими упражнениями, организм претерпит серьезные изменения, что может привести к увеличению риска хронических заболеваний.

РБК-Украина (проект Styler) также сообщает, сколько раз в неделю нужно тренироваться.

Какие изменения произойдут в организме

По словам нутрициолога Натальи Власнюк, если человек длительный период не занимается физической активностью, то в организме происходят определенные изменения.

Мышцы ослабевают

Уже через 3-5 лет без физической активности мышечная масса начинает сокращаться, а жировая - расти. Поэтому происходит резкое увеличение веса.

Суставы быстрее изнашиваются

Отсутствие движения - прямой путь к боли в спине, коленях и шее.

Без регулярных нагрузок суставы становятся менее подвижными, что может привести к их дегенерации, боли и даже развитию артрита. Регулярные упражнения помогают укрепить мышцы, которые поддерживают суставы, и обеспечивают их здоровье на долгие годы.

Метаболизм замедляется

Тело начинает сжигать меньше калорий, а лишний вес накапливается даже при привычном питании.

Регулярные упражнения стимулируют обмен веществ, способствуют сжиганию калорий и поддерживают нормальный уровень энергии. Отсутствие движения приводит к уменьшению мышечной массы и снижению способности организма эффективно сжигать калории, что может привести к набору веса и ухудшению общего состояния здоровья.

Энергия падает

Эксперт отметила, что лень, усталость и сонливость - все это последствия недостатка активности.

Сердце страдает

Риск сердечно-сосудистых заболеваний возрастает, если тело не получает регулярной физической нагрузки.

Как часто заниматься спортом

Для поддержания здоровья рекомендуется заниматься физической активностью не менее 150 минут в неделю умеренной интенсивности или 75 минут интенсивных упражнений.

Это можно распределить на несколько дней, например, 30 минут 5 раз в неделю. Кроме того, важно включать упражнения на укрепление мышц, по крайней мере два раза в неделю.

К тому же регулярная физическая активность помогает поддерживать здоровье сердца, укрепляет мышцы и суставы, улучшает настроение и снижает риск хронических заболеваний.

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