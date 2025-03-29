7 речей, які ніколи не варто робити перед тренуванням

Підготовка до тренування не менш важлива, ніж саме фізичне навантаження. Багато людей роблять типові помилки перед заняттями спортом, які можуть знизити ефективність тренування або навіть призвести до травм.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Aaptiv .

Не їжте багато

Не можна йти на тренування голодним, але й також не можна забагато їсти . З’їдання занадто багато перед тренуванням може призвести до нудоти, судом, кислотного рефлюксу, нетравлення шлунка та загального зниження продуктивності.

Спробуйте з’їсти або перекусити принаймні за годину до тренування. Спробуйте їсти збалансовану кількість вуглеводів, жирів і білків із такими закусками, як сир або яблуко з арахісовим маслом.

Статистичне розтягування

Всупереч поширеній думці, статична розтяжка є однією зі звичок перед тренуванням, яких слід уникати.

Доведено, що статична розтяжка (утримання розтяжки) фактично зменшує вашу силу, якщо її виконувати перед тренуванням. Крім того, розтягнення холодних м’язів може призвести до травм, таких як розрив м'язів.

Замість цього вибирайте динамічні (рухливі) розтяжки. Або виконайте легкі кардіотренування, щоб розігріти м’язи та запобігти травмам.

Не пийте ліки

У вас може виникнути спокуса попередньо випити ібупрофен, щоб мінімізувати біль після тренування або полегшити біль від існуючої травми.

Тренер Дженніфер Джамо розповів, що ц е може призвести до подальших травм, оскільки тіло не матиме больових сигналів. Замість цього придбайте ролик, щоб полегшити біль у м’язах і скутість після тренування.

Не дрімайте більше 30 хвилин

Це точно не гарна ідея займатися фізичними вправами, коли ви не виспались.

Також 30-хвилинний сон може спричинити відчуття млявості та більшої втоми.

Не пийте алкоголь

Ви повинні уникати вживання алкоголю перед тренуванням. Вживання навіть невеликої кількості алкоголю перед тренуванням має бути небезпечним.

Алкоголь впливає на моторику та координацію, піддаючи вас ризику отримати травму. Це також призводить до зневоднення.

Енергетичні напої можуть спричинити різкі стрибки тиску та перевантаження серця.

Уникайте нової добавки

Перед тренуванням не варто пробувати нову добавку чи спортивний коктейль. Спершу варто спробувати спочатку невелику дозу, щоб переконатися, що добавка вам підходить і не завдає дискомфорту.

Тренуватися в тісному або незручному одязі

Неправильний одяг або взуття можуть викликати дискомфорт, обмежувати рухи та навіть стати причиною травм.