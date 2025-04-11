68-летняя звезда "Спіймати Кайдаша" захотела на фронт: почему в ТЦК ей отказали

По словам актрисы, в 2022 году она обратилась в ТЦК с желанием присоединиться к помощи ВСУ.

Поскольку стать на защиту страны с оружием в руках она не могла, то предложила свою помощь как повар, чтобы готовить еду для военных.

Впрочем, несмотря на ее желание, знаменитости отказали. А в военкомате порекомендовали продолжать карьеру актрисы и выступать в театре. Нина Набока (фото: instagram.com/nina.naboka.3)

"Когда началась война, я же тоже хотела пойти на войну. Я говорила: "Буду есть варить, что-то стирать, что-то буду делать". Но меня не взяли. Да (ходила в военкомат - прим. Ред). Мне сказали: "Идите играйте, не чудите". В первые дни были такие очереди, что не могли попасть в военкомат. Была мотивация. А когда сейчас мотивации нет, она просто исчезла", - поделилась Нина.

Как отметила актриса, ее 46-летний зять сейчас служит в рядах ВСУ. Во время боевых действий он получил три контузии.

Сейчас он проходит реабилитацию, но вскоре планирует вернуться на передовую.

"Контужен трижды. Мы его сейчас лечим, он возвращается обратно уже, и бригада там под Харьковом у него. Будет еще идти на войну. Я так думаю", - сказала Набока.

Племянник Нины Петровны также служит в ВСУ. Несмотря на серьезную травму позвоночника, он намерен вернуться на фронт.

Сейчас ему предоставлена отсрочка на полгода по состоянию здоровья.