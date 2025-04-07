"Война не пахнет окончанием": известный актер прямо сказал, пойдет ли на фронт

Украинский актер театра и кино Владимир Гладкий высказался про мобилизацию и честно ответил, готов ли он сам взять оружие и пойти служить.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его интервью Алине Доротюк.

Журналист спросила, стоит ли актер на военном учете.

"Да. Но повестки пока мне не приходили, но я считаю, что каждый пацан должен сейчас тренировать спину и ноги. Так как броник (бронежилет - ред.) - это штука, которая убивает все", - отметил Гладкий.

Актер не скрывает, что каждый со временем может оказаться на войне.

"Если эта война еще продлится, а она не пахнет окончанием, мы все там еще будем", - подчеркнул он.

Также он отметил, что сейчас общество разделилось на две категории: те, кто воюют, и те, кто не воюют.



Владимир Гладкий с коллегами (скриншот видео)

"И это совершенно разные миры. Для того чтобы понять тот мир, там, где воюют, нужно хотя бы раз поехать ближе к ним, пообщаться", - подчеркнул актер.

Также Владимир Гладкий осудил тех людей, которые никак не помогают в тылу.

"Так нельзя сейчас. Мы все плывем в одной лодке. Я сейчас не служу, но я считаю, нужно помогать. И это очень важно", - отметил актер.

Владимир Гладкий вместе с коллегами регулярно помогает военным.



Гладкий ездит к военным на передовую (скриншот видео)

"От них заряжаешься какой-то энергией. Просто к ним туда приехать, просто как-то поддержать - это для меня очень важная штука. И просто осознать ценность того, что ты ложишься теплую кровать, принимаешь горячий душ", - подчеркнул артист.

Также у актера случилась переоценка ценностей. Если ранее он мечтал о новой машине и квартире, то сейчас, по словам Гладкого, он хочет дожить до того момента, когда скажут, что Путин умер, РФ развалилась, а в Украине наконец-то наступил мир.

На видео этот момент можно посмотреть с 01:18:43.

Что известно про Владимира Гладкого

Родился в Киеве, в 1987 году.

Поступил в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. В 2009 году получил диплом об окончании актерского вуза и стал участником труппы Киевского академического театра на Липках.

С 2010 года начал сниматься в кино. Первой киноработой актера стал короткометражный фильм "Дрифтер", однако популярность к нему пришла после участия в сериалах "Басни Митяя", "Экстрасенсы-детективы", "Дільничний з ДВРЗ".

В 2025 году на экраны вышел новый сериал с Владимиром Гладким "АТП Перевізники" - это 16-серийная история о водителях-экспедиторах, которые ежедневно сталкиваются с неожиданными приключениями и испытаниями.



Владимир Гладкий (фото: instagram.com/vova_gladki)