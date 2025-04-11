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68-річна зірка "Спіймати Кайдаша" захотіла на фронт: чому у ТЦК їй відмовили

Ніна Набока (фото: instagram.com/nina.naboka.3)
Автор: Іванна Пашкевич

68-річна відома українська акторка Ніна Набока вперше зізналася, що хотіла піти на війну.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю зірки “Спіймати Кайдаша” Аліні Доротюк.

За словами акторки, у 2022 році вона звернулася до ТЦК з бажанням приєднатися до допомоги ЗСУ. 

Оскільки стати на захист країни зі зброєю в руках вона не могла, то запропонувала свою допомогу як кухар, аби готувати їжу для військових. 

Втім, попри її бажання, знаменитості відмовили. А у військкоматі порекомендували продовжувати кар'єру акторки та виступати в театрі.Ніна Набока (фото: instagram.com/nina.naboka.3)

"Коли почалась війна, я ж теж хотіла піти на війну. Я казала: "Буду їсти варити, щось прати, щось буду робити". Але мене не взяли. Так (ходила до військкомату – прим. Ред). Мені сказали: "Ідіть грайте, не чудіть". У перші дні були такі черги, що не могли попасти військкомат. Була мотивація. А коли зараз мотивації немає, вона просто зникла", - поділилася Ніна.

Як зазначила акторка, її 46-річний зять зараз служить у лавах ЗСУ. Під час бойових дій він отримав три контузії. 

Наразі він проходить реабілітацію, але незабаром планує повернутися на передову.

"Контужений тричі. Ми його зараз лікуємо, він повертається назад уже, і бригада там під Харковом в нього. Буде ще йти на війну. Я так думаю", - сказала Набока.

Племінник Ніни Петрівни також служить у ЗСУ. Попри серйозну травму хребта, він має намір повернутися на фронт. 

Зараз йому надано відстрочку на пів року через стан здоров'я.

 

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