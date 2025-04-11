"Мы были как нищие рядом с ними": украинская актриса вспомнила унизительное отношение россиян на съемках
Украинская актриса Нина Набока вспомнила, с каким унижением сталкивались украинские артисты во время совместных съемок с российскими коллегами.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее интервью Алине Доротюк.
По ее словам, россиянам платили гораздо больше, хотя роли были одинаковые, а украинок презирали и называли "хохлушками".
"Когда приезжали россияне, им платили деньги. А мы такие же роли играли рядом с ними как нищие. Этого же не скрыть", - подчеркнула она.
"И такие унижения существовали. Я помню, мы снимались в "Папа напрокат", Гармаш (актер Сергей Гармаш - ред.) там снимался, ну он тоже из Херсона. Но он "такой же русский". Я слышу, что он говорит: "Хохлушка такая талантливая". А кто же талантливые, как не хохлы?! Ты с себя начни и начни проверять, кто в Москве с украинскими фамилиями", - отметила Нина Набока.
Также она подчеркнула, что не все россияне были такими, были и "нормальные люди".
"Москва снимала, мы работали", - подытожила она.
Что известно про Нину Набоку
Будущая актриса родилась 22 февраля 1957 года. В 1979 году окончила театральную студию при Киевском украинском драматическом театре им. И. Франко.
Народная артистка Украины. Лауреат кинопремии "Золота дзиґа" за роль бабы Зины в фильме "Припутні" (2018).
За свою карьеру снялась в более чем 40 фильмах и сериалах.
Многим запомнилась благодаря ролям в комедии "Збори ОСББ", сериалах "Жіночий лікар. Нове життя" и "Спіймати Кайдаша".
Преподает "Актерское мастерство и культуру речи" при Киевской муниципальной академии музыки им. Глиера.
Нина Набока с актерами фильма "Збори ОСББ" (фото: instagram.com/nina.naboka.3)
Вас также может заинтересовать
- Актер-воин вспомнил, как дочь просила его говорить по-русски
- Актер Владимир Гладкий прямо сказал, пойдет ли на фронт
- В центре Киева напали на актера-ветерана Сергея Борденюка.