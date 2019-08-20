50 гривен творят чудеса: Укрзализныця попала в очередной скандал

Укрзализныця попала в скандал (фото: РБК-Украина)

В поездах Укрзализныци царит полный хаос

"Укрзализныця" снова оскандалилась из-за безбилетной перевозки пассажиров в региональном поезде №821/822, курсирующем по рейсу Запорожье - Харьков. Одна из пассажирок оставила жалобу на перевозчика, пишет паблик "Общественный контроль Укрзализныци" в Facebook.

Женщина в своей публикации рассказала, что экспресс летом курсирует почти пустым, а проводники за взятки в 50 гривен безнаказанно берут дополнительных пассажиров.

Поскольку цены на перевозки достаточно высоки, а спрос на маршрут летом низкий, поезд работает почти вхолостую.

Так, в вагоне между станциями Павлоград - Лозовая ехало всего семь пассажиров и еще двое без билетов, которые договорились с проводником.

Женщина пишет, что на Лозовой пассажиров чуть прибавилось.

"После Лозовой людей немного прибавилось, как с билетами, так и без таких. Снова не оставили на вокзале бабулю с огромной кравчучкой, которую она затолкала прямо в салон, при этом также одарив проводника полусотней", - жалуется пассажирка.

Укрзализныця попала в скандал (скрин: facebook.com/publiccontrolUZ)

Женщина предлагает Укрзализныце обратить внимание на данную ситуацию. И запустить этот "бесполезный экспресс", к примеру, по маршруту Кривой Рог - Геническ, что летом пользуется бешеным спросом, а билеты всегда в дефиците.

Укрзализныця попала в скандал (скрин: facebook.com/publiccontrolUZ)

Организация "Общественный контроль Укрзализныци" отреагировала на жалобу пассажирки и подтвердила ее слова - поезд действительно полупустой, а проводники берут "безбилетников" за 50 гривен.

Укрзализныця попала в скандал (скрин: facebook.com/publiccontrolUZ)

К слову, в "Укрзализныце" рассказали, должны ли пассажиры убирать постель и заодно пожаловались на регулярное воровство постельных принадлежностей, которое осуществляют пассажиры, путешествующие перевозчиком.

Также мы писали о том, что в поезде Рахов - Киев пассажир пожаловался на сломанный кондиционер, из-за чего температура воздуха в вагоне достигала +34 градусов. Тем временем стоимость "люксового" билета составляла 1600 гривен.