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Це кров або соус? Укрзалізниця влипла в подвійний скандал

STYLERЖиття    17.08.2019 - 18:59
Це кров або соус? Укрзалізниця влипла в подвійний скандал
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Укрзалізниця знову "відзначилася" поганим сервісом в поїзді Лисичанськ-Хмельницький

Укрзалізниця потрапила у черговий скандал, цього разу подвійний. У першому випадку на місці пасажира з квитком спала інша людина, у другому - білизну чоловікові дали повністю мокру, а також в плямах. Про це розповів сам очевидець - Володимир Бірюков. Він розмістив пост про "супер-сервіс" УЗ, а також опублікував фотографії брудного постільного комплекту.

"ДаблКілл від Укрзалізниці! Поїзд 137 Лисичанськ - Хмельницький. Ще під'їжджаючи на Київський вокзал, залізниця показала, в якому жалюгідному стані знаходиться все державне підприємство. Заходжу в вагон:

- на моєму місці спить якийсь чувак в шкарпетці з діркою на всю п'яту.
- Мені принесли мокру постільну білизну з плямами(!)", -повідомив Бірюков.

Володимир повідомив, що провідниця не зробила нічого, щоб виправити прикру ситуацію. На питання про постільну білизну, працівниця поїзда відповіла, що вона особисто її не прала.

"На моє зауваження провідниці за двома пунктами, відповідь була така:

1. Я шо тобі охорона, що б людину будити і просити перейти на своє місце. 4 ранку ж на вулиці. Альо. Я шо - нелюд? (Я все розумію, але якщо я ляжу на будь-яке місце в купе, то де гарантія, що зараз не зайдуть люди і не попросять мене звалити?)

2. А з постіллю що? Не подобається - іди і іншу вибери! я шо їх перевіряю хіба? Тож мені - столиця... (Показую провідниці на плями). Відповідь: ой, це кров? Чи може соус? Постіль, мабуть, погано прокипятили. Але, не я ж прала... (зачинила двері і пішла).... - тут взагалі без коментарів)", - описав Володимир ситуацію

Це кров або соус? Укрзалізниця влипла в подвійний скандалЦе кров або соус? Укрзалізниця влипла в подвійний скандалСкріншот поста (Володимир Бірюков/Facebook)

В коментарях до посту користувачі відзначили, що сервіс УЗ не змінюється в кращу сторону і це дуже сумно.

  • Так, часто тобі нормально жити не дають...
  • О, ряди жертв від сервісу рідної Укрзалізниці активно повняться)))До наступної дороги запасайся нервовими клітинами)) і постільною білизною.
  • Я колись змусив мені змінювати 5 комплектів ) на останньому здався.
  • Для цього напрямку діє важливе правило "доїхали — і слава богу".

Це кров або соус? Укрзалізниця влипла в подвійний скандалСкріншот коментарів (Володимир Бірюков/Facebook)

Як ми раніше писали, Укрзалізниця знову потрапила в скандал. Причиною обурення пасажирів став справжній потоп у вагоні поїзда, що прямував за маршрутом Миколаїв-Москва.

Раніше ми писали про те, що фото приміської електрички розгнівало користувачів мережі.

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