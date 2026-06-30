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ВСУ заказали у Rheinmetall снаряды на десятки миллионов евро: когда их ждать

16:52 30.06.2026 Вт
2 мин
Производство боеприпасов для Украины уже началось
aimg Валерий Ульяненко
ВСУ заказали у Rheinmetall снаряды на десятки миллионов евро: когда их ждать Фото: артиллерийские снаряды (facebook.com/GeneralStaff.ua)
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Немецкая оборонная компания Rheinmetall получила контракт от Украины на сумму в десятки миллионов евро на поставку артиллерийских снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Rheinmetall.

Стоимость контракта будет отражена в финансовой отчетности во втором квартале 2026 года, а выполнение заказа запланировано на первый квартал 2027 года.

Компания сообщила, что уже приступила к производству продукции по этому заказу в Испании.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Берлин направит 300 млн евро в поддержку чешской инициативы по закупке и поставке боеприпасов для Украины.

В то же время президент Чехии Петр Павел недавно рассказал, что количество государств, финансирующих эту программу, существенно сократилось. По его словам, если раньше к инициативе присоединялись 18 стран, то теперь их осталось всего девять.

Павел связал такие изменения с возвращением Андрея Бабиша на должность премьер-министра Чехии.

Также РБК-Украина писала, что украинский оборонно-промышленный комплекс постепенно увеличивает локализацию производства. Несмотря на это, предприятия и дальше зависят от импортных комплектующих, часть которых остается дефицитной.

Кроме того, президент Владимир Зеленский сообщил о достижении политической договоренности о приобретении дополнительных систем Patriot для Украины. Однако воплощение этой договоренности тормозят финансовые, юридические и технические вопросы.

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