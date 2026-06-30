ВСУ заказали у Rheinmetall снаряды на десятки миллионов евро: когда их ждать

Немецкая оборонная компания Rheinmetall получила контракт от Украины на сумму в десятки миллионов евро на поставку артиллерийских снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Rheinmetall .

Стоимость контракта будет отражена в финансовой отчетности во втором квартале 2026 года, а выполнение заказа запланировано на первый квартал 2027 года.

Компания сообщила, что уже приступила к производству продукции по этому заказу в Испании.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Берлин направит 300 млн евро в поддержку чешской инициативы по закупке и поставке боеприпасов для Украины.

В то же время президент Чехии Петр Павел недавно рассказал, что количество государств, финансирующих эту программу, существенно сократилось. По его словам, если раньше к инициативе присоединялись 18 стран, то теперь их осталось всего девять.

Павел связал такие изменения с возвращением Андрея Бабиша на должность премьер-министра Чехии.