5 украинских звезд, которых преследовали безумные фанаты

Быть знаменитым - это не только круто, но и опасно. У каждой звезды может появиться неадекватный поклонник, который будет ее преследовать - и не всегда с намерением признаться в любви.

Злата Огневич

Три года Злату преследовал мужчина по имени Вадим Лебедь. Он не только присылал ей сообщения в социальных сетях, но и приходил в жилой комплекс, где живет артистка, лично угрожая ей и ее отцу.

Тогда звезда обратилась в полицию, было начато расследование. Однако из-за начавшихся военных действий процесс затянулся.

Со временем Огневич сообщила, что у нее появился новый навязчивый поклонник. Этот мужчина приходит к ее дому, просит консьержку позвать Злату и не уходит длительное время.

Артистку это пугает. Она планирует поговорить с ним и попросить прекратить преследование.

Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Jerry Heil

В 2020 году певица была вынуждена переехать, поскольку настойчивый поклонник выяснил ее адрес и неоднократно приходил к ней домой. Неизвестный нашел ее по фотографиям квартиры и виду из окна, которые артистка выкладывала в Instagram.

"Среди шести корпусов найти мой балкон на 21 этаже - это надо постараться. Я не знаю, что он хочет, но меня просто напугала эта ситуация", - говорила тогда звезда.

Через несколько лет у нее появился новый преследователь. Неизвестный мужчина больше года досаждал Jerry Heil, присылая ей и ее команде странные сообщения, угрожая и пугая их.

"Накручивает и скручивает мне подписки во всех соцсетях. До войны из Иркутска приехал во Львов. Наша полиция не обнаружила в его сообщениях ничего страшного и посмеялась", - делилась Яна.

Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

Христина Соловий

В течение двух лет певицу преследовал маньяк. Он саботировал ее концерты, размещал ее личные данные в сети и занимался кибербуллингом. В результате артистка обратилась в правоохранительные органы, и недоброжелателя арестовали.

Христина Соловий (фото: instagram.com/soloviyka)

Слава Каминская

Бывшая солистка группы "неАнгелы" также стала жертвой сумасшедшего маньяка. Он присылал ей сообщения в соцсетях, появлялся под ее дверью дома и ждал после концертов.

"Не уверена, что он психически здоров... Длительное время преследует меня в соцсетях со всевозможными угрозами. Кроме того, сегодня он пытался вломиться в мою квартиру", - говорила Слава.

Впоследствии выяснилось, что этот поклонник действительно страдает психическим расстройством.

Слава Каминская (фото: instagram.com/olgasumska​​)

Ольга Сумская

Украинская актриса театра и кино также стала жертвой недоброжелателя. Сначала он начал писать ей в соцсетях, и Сумская не подозревала ничего плохого, так как мужчина был вежлив.

Однако она серьезно забеспокоилась, когда он стал настаивать на личной встрече и указывать места, где Ольга часто бывает.

Артистка рассказала, что навязчивый поклонник даже однажды подстерег ее возле дома. Как закончилась эта встреча и что произошло дальше, неизвестно, но потом фанат перестал преследовать актрису.

Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)