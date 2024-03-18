Любовь до гроба. 5 знаменитостей, которые погибли от рук своих фанатов

Популярность звезд невозможна без поклонников, ведь именно они придают знаменитостям статуса. Однако иногда привязанность фанов перерастает в настоящую одержимость, а это может иметь серьезные последствия, и даже фатальные.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о ситуациях, когда известные личности погибли от рук тех, кто еще недавно их обожал.

Джон Леннон

Легендарный музыкант и один из участников The Beatles Джон Леннон погиб 8 декабря 1980 года. Его убил сумасшедший поклонник по имени Марк Дэвид Чепмен.

В тот ужасный вечер Чепмен подстерегал Леннона возле его дома в Нью-Йорке. После того, как артист дал ему автограф, Чепмен выстрелил несколько раз в спину Джона. От полученных ран музыкант скончался.

Джон Леннон (фото: Википедия)

Когда убийцу задерживали, тот заявил, что совершил это из-за зависти к славе знаменитости. Он считал, что, убив Леннона, привлечет к себе внимание мировой общественности и станет частью его популярности.

Чепмен был приговорен к пожизненному заключению. В течение многих лет он десять раз подавал прошения о досрочном освобождении, но все они были отклонены.

Джон Леннон дает автограф убийце (фото: Википедия)

Кристина Гримми

10 июня 2016 года певица и финалистка шоу "Голос" в США стала жертвой своего поклонника по имени Кевин Лойбл.

Эта трагедия произошла вскоре после ее выступления в Орландо. В момент, когда она щедро раздавала автографы своим поклонникам, сумасшедший фанат, зацикленный на ней, открыл огонь по артистке. После этого Лойбл совершил самоубийство.

Кристина Гримми (фото: instagram.com/therealgrimmie)

Джанни Версаче

15 июля 1997 года культовый модельер Джанни Версаче стал жертвой серийного убийцы Эндрю Кьюненена.

Несмотря на то, что у Кьюненена уже были на совести несколько смертей, он был особенно одержим личностью Версаче.

Хотя убийца утверждал, что поддерживал с ним дружеские отношения, семья дизайнера отрицала, что их родственник был знаком с преступником.

Основатель Модного дома Versace был застрелен Эндрю, когда он находился на крыльце своего дома. Через восемь дней убийца покончил с собой.

Джанни Версаче (фото: instagram.com/gianniversaceretrospective)

Селена

Известная певица, которую до сих пор считают одной из величайших латиноамериканских артисток XX века, была убита 31 марта 1995 года.

Ее фанатка Иоланда Сальдивар сначала испытывала к Селене глубокую любовь и преданность, вплоть до создания ее первого фан-клуба.

Со временем они стали подругами, а Иоланда - ее менеджером бутиков. Однако, вместе с управлением деньгами и кадровыми вопросами, новая приятельница артистки начала злоупотреблять доверием, тратя деньги из фан-клуба и магазинов на свои нужды.

Селена (фото: скриншот с видео)

Несмотря на предупреждения и настороженность окружающих, Селена продолжала верить Сальдивари и даже не подозревала ее в измене.

Однако обман вскоре раскрылся, когда отец артистки обнаружил мошенничество Иоланды с чеками.

Но и это не стало причиной для певицы завершать со своей подругой рабочие отношения. Она считала, что та может помочь в продвижении ее бренда в Мексике.

Селена (фото: Википедия)

В конце концов между ними девушками ссора, которая привела к трагическому финалу - Иоланда выстрелила в спину Селене, которая погибла в больнице, пытаясь сбежать.

Сальдивар была осуждена на пожизненное заключение с возможностью условно-досрочного освобождения через 30 лет в 2025 году.

Ребекка Шеффер

Последней героиней нашей подборки стала актриса Ребекка Шеффер. Ей был всего 21 год, когда она стала жертвой одержимого поклонника. Трагедия произошла 18 июля 1989 года в Лос-Анджелесе.

Известность Ребекка получила благодаря своим ролям в сериале "Моя сестра Сэм", но именно эта популярность стала причиной ее гибели.

Ребекка Шеффер (фото: Википедия)

Парень по имени Роберт Джон Бардо начал преследовать актрису, присылая ей письма. Увидев звезду на экране в постельной сцене, он разозлился и решил убить, назвав "еще одной голливудской проституткой".

Джон нашел адрес актрисы и пришел к ее дому. Поговорив с ней, он ушел, но через час вернулся и выстрелил ей в грудь, оставив смертельную рану.

Его арестовали на следующий день, он признался в убийстве, за что был приговорен к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение.

После этой трагедии в Калифорнии приняли закон, запрещающий преследование.