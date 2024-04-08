Лучше поздно, чем никогда: 7 знаменитостей, прославившихся после 40 лет

В жизни существует множество вдохновляющих историй, которые демонстрируют, что добиться успеха и начать все сначала возможно в любом возрасте. Главное - не отступить из-за страха.

Морган Фримен

В своей молодости Морган Фримен попробовал себя в разных сферах: он работал клерком, танцором, а затем нашел свое призвание в театре.

В начале 1970-х годов начал привлекать внимание после участия в популярном телесериале "Электрическая компания". В 1971 году сыграл свою первую значительную роль в кино в фильме "Кто сказал, что я не могу прогуляться по радуге?".

Затем у актера был длительный перерыв в кинокарьере, и лишь спустя девять лет он вернулся с ролью в тюремной драме "Брубейкер".

Однако настоящее признание пришло к звезде только в 1987 году, когда его номинировали на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в картине "Уличный парень". К тому времени Фримену было уже 50 лет.

Морган Фримен (instagram.com/morganfreeman)

Мелисса Маккартни

Американская комедийная актриса, сценаристка и продюсер Мелисса МакКартни заслужила широкое признание в 2011 году после участия в фильме "Девичник в Вегасе", режиссированном Полом Фейгом.

На тот момент ей уже исполнилось 40 лет, но как зрители, так и критики отреагировали на ее работу с энтузиазмом.

Несмотря на далеко немодельные параметры, Мелисса утверждает, что пышные формы лишь помогают ей в карьере.

Мелисса Маккартни (фото: instagram.com/melissamccarthy)

Жан Рено

Известный французский актер долгое время строил свою карьеру, начиная с эпизодических и второстепенных ролей, которые сопровождали его половину жизни. Однако Жан не терял надежды и продолжал верить в себя и в случайные возможности.

Судьба предоставила ему такой шанс, когда он встретил Люка Бессона, который предложил ему сняться в фильме "Подземка". Это привело к мировому признанию для обоих.

Таким образом, Жан Рено стал всемирно известным только в 46 лет.

Жан Рено (фото: instagram.com/officiel_jeanreno)

Сэмюэл Л. Джексон

После окончания школы Сэмюэл Лерой Джексон начал свою карьеру в местном театре, который в основном состоял из темнокожих актеров, и продолжал работать там вплоть до окончания колледжа в 1972 году.

Затем он начал появляться в эпизодических ролях в различных фильмах. Джексону даже удалось сыграть в "Славных парнях" (1990) и "Парке юрского периода" (1993).

Однако мировую известность Джексон получил лишь в 1994 году, после того, как сыграл одну из главных ролей в фильме Квентина Тарантино "Криминальное чтиво". На тот момент актеру было уже 47 лет.

Сэмюэл Лерой Джексон (фото: instagram.com/samuelljackson)

Джуди Денч

Английская актриса начинала свою карьеру на театральной сцене, сделав свой дебют в далеком 1957 году. На протяжении долгого времени ее имя было известно преимущественно в театральных кругах. Позже она также появилась на телевидении и в сериалах.

Однако мировое признание пришло к Джуди в 1995 году, с момента выхода фильма "Золотой глаз", еще одной главной части о приключениях агента 007. В этой и последующих частях фильмов о Джеймсе Бонде Джуди Денч сыграла роль М - главы британской разведывательной службы MI6. Тогда ей был 61 год.

Джуди Денч (фото: Википедия)

Ким Кетролл

До выхода одного из самых популярных сериалов нашего времени "Секс в большом городе", который рассказывал о повседневных проблемах, поиске любви, вечеринках и шопинге в Нью-Йорке, Ким Кэтролл оставалась в тени более известных актрис.

Ее слава пришла в 42 года, когда она исполнила роль свободной, независимой, стильной и яркой Саманты Джонс. Сразу после выхода многосерийного фильма зрители стали рассматривать героиню Кэтролл как образ успешной женщины, преуспевающей во всех сферах жизни.

Ким Кетролл (фото: instagram.com/kimcattrall)

Вера Вонг

Вера начинала свою карьеру как фигуристка, затем попробовала себя в журналистике, а в возрасте 40 лет решила стать модельером. Сейчас Вонг 74 года, и ее собственный бренд одежды является одним из самых популярных в премиум-сегменте.

Вера Вонг (фото: instagram.com/verawanggang)