5 українських зірок, яких переслідували божевільні фанати

Бути знаменитим - це не тільки круто, а й небезпечно. У кожної зірки може з'явитися неадекватний шанувальник, який буде її переслідувати - і не завжди з наміром зізнатися в коханні.

Злата Огнєвіч

Три роки Злату переслідував чоловік на ім'я Вадим Лебідь. Він не лише надсилав їй повідомлення в соціальних мережах, а й приходив до житлового комплексу, де мешкає артистка, особисто погрожуючи їй та її батькові.

Тоді зірка звернулася в поліцію, було розпочато розслідування. Однак через військові дії, що почалися, процес затягнувся.

З часом Огнєвіч повідомила, що в неї з'явився новий нав'язливий шанувальник. Цей чоловік приходить до її будинку, просить консьєржку покликати Злату і не йде тривалий час.

Артистку це лякає. Вона планує поговорити з ним і попросити припинити переслідування.

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Jerry Heil

У 2020 році співачка була змушена переїхати, оскільки наполегливий шанувальник з'ясував її адресу і неодноразово приходив до неї додому. Невідомий знайшов її за фотографіями квартири та видом із вікна, які артистка викладала в Instagram.

"Серед шести корпусів знайти мій балкон на 21 поверсі - це треба постаратися. Я не знаю, що він хоче, але мене просто налякала ця ситуація", - говорила тоді зірка.

Через кілька років у неї з'явився новий переслідувач. Невідомий чоловік понад рік докучав Jerry Heil, надсилаючи їй та її команді дивні повідомлення, погрожуючи і лякаючи їх.

"Накручує і скручує мені підписки у всіх соцмережах. До війни з Іркутська приїхав до Львова. Наша поліція не виявила в його повідомленнях нічого страшного і посміялася", - ділилася Яна.

Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

Христина Соловій

Протягом двох років співачку переслідував маніяк. Він саботував її концерти, розміщував її особисті дані в мережі та займався кібербулінгом. У результаті артистка звернулася до правоохоронних органів, і недоброзичливця заарештували.

Христина Соловій (фото: instagram.com/soloviyka)

Слава Камінська

Колишня солістка гурту "неАнгели" також стала жертвою божевільного маніяка. Він надсилав їй повідомлення у соцмережах, з'являвся під її дверима вдома і чекав після концертів.

"Не впевнена, що він психічно здоровий... Тривалий час переслідує мене в соцмережах зі всілякими погрозами. Крім того, сьогодні він намагався вломитися в мою квартиру", - говорила Слава.

Згодом з'ясувалося, що цей шанувальник дійсно страждає на психічний розлад.

Слава Камінська (фото: instagram.com/olgasumska​​​​​​​)

Ольга Сумська

Українська актриса театру і кіно також стала жертвою недоброзичливця. Спочатку він почав писати їй у соцмережах, і Сумська не підозрювала нічого поганого, бо чоловік був ввічливий.

Однак вона серйозно занепокоїлася, коли він став наполягати на особистій зустрічі і вказувати місця, де Ольга часто буває.

Артистка розповіла, що нав'язливий шанувальник навіть одного разу підстеріг її біля будинку. Як закінчилася ця зустріч і що сталося далі, невідомо, але потім фанат перестав переслідувати актрису.

Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)