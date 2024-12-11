Топ-5 скандалов, которые преследуют Артема Милевского до сих пор

Разбитый "Феррари"

Артем Милевский всегда питал слабость к дорогим автомобилям. Первый серьезный заработок футболист получил после ЧМ-2006, когда сборная Украины достигла четвертьфинала. Деньги в сумме 150 тысяч долларов он потратил на покупку автомобиля.

На протяжении своей карьеры спортсмен собрал настоящий автопарк из люксовых моделей. Среди них были внедорожники, спорткары и даже Lamborghini, которая сгорела в Киеве. Однако больше всего запомнился Ferrari стоимостью 290 тысяч долларов.

На этой машине Артем рассекал по Киеву, а затем перевез ее в Турцию, выступая за клуб «Газиантепспор». Именно там произошел скандальный инцидент: возвращаясь из аэропорта Газиантепа, Милевский врезался в ограждение на окружной дороге.

Автомобиль превратился в металлолом, но сам футболист почти не пострадал. Во время проверки полиция обнаружила в его крови 1,31 промилле алкоголя.

Подработка таксистом "под шафе"

В молодости Артем был настоящим королем ночной жизни Киева. Его часто можно было увидеть на вечеринках, а видеокамеры нередко фиксировали игрока в нетрезвом состоянии. Во время одного из таких случаев, после насыщенной ночи развлечений, Артем, куря сигарету, сел за руль, чтобы поехать домой.

Во время выезда с парковки он согласился подвезти молодежь, которая записала этот момент на видео. Запись быстро попала на YouTube, окончательно закрепив за футболистом репутацию веселого повесы, для которого нарушение спортивного режима.

С Алиевым с бранью набросился на пассажира самолета

Однажды, возвращаясь в Киев после игры национальной сборной Украины, Милевский вместе с Алиевым устроили скандал на борту самолета. Инцидент случился в 2010 году во время ночного рейса, когда большинство пассажиров были истощены, а в салоне царил беспорядок из-за путаницы с местами.

Один из пассажиров, не найдя своего места, сел в сектор, где находились футболисты, что вызвало резкую реакцию со стороны наших спортсменов.

"Первым подал голос малыш Алиев: «Слышишь, ты чо, ах...л, чо ты тут сел?». Тот тихо пытается растолковать, что мест больше нет, в ответ он слышит: "Иди ... отсюда!". Сразу подает голос Миля: "Ты е...ся, вали к ... ...!". Человек затихает, футболисты не унимаются, они наезжают на неизвестного соотечественника все жестче, начинают на весь салон хрипеть: "Макс, Макс (администратору Максимычу в обед будет больше лет, чем им вместе по модулю и в квадрате)", приходит Макс (Максимыч), пытается напихать пассажиру, но, учитывая простоту и очевидность его позиции, ограничивается убеждением болтунов, и самолет взлетает", - писал тогда в своей статье под названием "Ярмарка тщеславия" журналист Николай Васильков.

Скандал с Астафьевой

В мае 2022 года Артем Милевский впервые оказался в центре скандала во время полномасштабной войны. Известная певица Дарья Астафьева рассказала, что волонтерила в одном из киевских заведений, где помогала готовить еду для военнослужащих ВСУ. Именно там она случайно встретила бывшего футболиста.

"С ним произошла стычка, когда он приходил и требовал суп. Один из наших волонтеров сказал: "Знаешь, у тебя на бухло есть деньги, а за суп не можешь заплатить?". Я уже не сдержалась, вышла и говорю: "Я думаю, ты можешь найти время и пойти приготовить себе и своим друзьям суп, с которыми ты отдыхал ночью". И он перестал приходить", - рассказала Астафьева.

Артем Милевский избегал каких-либо комментариев относительно той ситуации, однако иногда шутил об этом в социальных сетях. В частности, он публиковал в Instagram фото с супом, что явно намекало на случай с Дарьей Астафьевой.

Артём Милевский (фото: instagram.com/timi1010)

Алкозависимость

В 2023 году бывший нападающий киевского "Динамо" вызвал беспокойство среди поклонников после того, как опубликовал видео, на котором подписывает мяч и футболку для благотворительного аукциона.

Внимание поклонников привлек внешний вид футболиста. В видео четко видно, что Милевский выглядел истощенным, а также возникли предположения о его возможном нетрезвом состоянии.

Спасать экс-звезду украинского футбола взялись его давние друзья и коллеги: Евгений Селезнев, Александр Алиев, президент "Динамо" Игорь Суркис и другие. Однако попытки помочь были тщетными, поскольку Милевский избегал контактов и не отвечал на призывы о поддержке.

В сентябре стало известно, что состояние Артема значительно ухудшилось, и, по словам Александра Алиева, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Лечение экс-футболиста полностью финансировал президент "Динамо" Игорь Суркис, который в очередной раз проявил заботу о своем бывшем игроке.

Что известно о скандале с договорными матчами

В среду, 11 декабря, правоохранители пресекли деятельность преступной группы, которая зарабатывала миллионы гривен через организацию договорных матчей в киберспорте, настольном теннисе и футболе.

По данным следствия, фигуранты путем подкупа, принуждения и запугивания заставляли спортсменов сознательно проигрывать матчи, что позволяло делать выгодные ставки на букмекерских платформах в странах Азии, Европы, Австралии и Америки.

В спортивных СМИ появилась информация о том, что в этом деле замешан экс-футболист киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Артем Милевский. Позже сам спортсмен ответил на эти слухи.