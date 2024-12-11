Милевский задержан или нет? Что говорят в полиции и реакция футболиста

Экс-футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский 11 декабря снова оказался в центре скандала после того, как его фото якобы с места задержания правоохранителями участников преступной группировки , которая зарабатывала миллионы гривен на организации договорных матчей в киберспорте, настольном теннисе и футболе, начали публиковать в СМИ.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, действительно ли Милевский замешан в "договорняках" и как сам звездный футболист отреагировал на эту информацию.

Что известно о "задержании" Милевского

В среду в Telegram-каналах появилась информация, что Милевского якобы задержали по делу о договорных киберспортивных матчах.

О разоблачении преступной группы из бывших спортсменов сообщили и правоохранители.

Но, по данным РБК-Украина, именно "Милю" не задерживали и подозрение ему не объявляли. В этом деле он выступает в роли свидетеля.

По словам правоохранителей, фото, которые распространяются в социальных сетях, были сделаны во время обысков несколько месяцев назад.

Реакция Милевского на "задержание"

Со временем бывший звездный игрок "Динамо" лично отреагировал на свое "задержание", о котором пишут некоторые СМИ.

В своем Instagram -аккаунте Милевский решил в присущей ему манере ответить на слухи. Он выложил видео в Stories, где написал, не подбирая слов: “В СИЗО б***ь. Ну клоуны, б*я".

"Что еще выдумаете?" - добавил он.

Скриншот

Сейчас Милевский находится у себя дома и скоро обещает записать видеокомментарий, в котором ответит на все вопросы, которые возникли у околофутбольного сообщества после публикации его фотографий в окружении полиции.

Напомним, что 11 декабря в Украине была раскрыта масштабная схема организации договорных матчей

с участием бывших профессиональных спортсменов. Злоумышленники зарабатывали на ставках, манипулируя результатами соревнований по киберспорту и традиционным видам спорта.

Следователи установили, что преступная группа подкупала спортсменов, предлагая им деньги за "слив" матчей. Организаторы схемы ставили на эти соревнования миллионы гривен и легализовали деньги через покупку недвижимости и элитных авто. Правоохранители провели обыски и изъяли доказательства преступной деятельности. Фигурантам дела грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.