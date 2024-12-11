Топ-5 скандалів, які переслідують Артема Мілевського досі

Артем Мілевський знову потрапив у скандал після того, як у ЗМІ поширилася інформація про те, що екс-футболіста збірної України нібито затримали у справі за договірні матчі. І хоча це виявилося неправдою, треба визнати: якби навіть дана інформація підтвердилася, ніхто б сильно не здивувався, адже Артем - справжня зірка таблоїдів.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує згадати 5 гучних скандалів, у які "вляпувався" Мілевський - від часів вистуів за збірну і київське "Динамо" й до сьогодні.
Артем Мілевський завжди мав слабкість до дорогих автомобілів. Перший серйозний заробіток футболіст отримав після ЧС-2006, коли збірна України досягла чвертьфіналу. Гроші в сумі 150 тисяч доларів він витратив на купівлю автомобіля.
Протягом своєї кар’єри спортсмен зібрав справжній автопарк із люксових моделей. Серед них були позашляховики, спорткари та навіть Lamborghini, яка згоріла в Києві. Однак найбільше запам’ятався Ferrari вартістю 290 тисяч доларів.
На цій машині Артем розсікав по Києву, а потім перевіз її до Туреччини, виступаючи за клуб "Газіантепспор". Саме там стався скандальний інцидент: повертаючись із аеропорту Газіантепа, Мілевський врізався в огорожу на окружній дорозі.
Автомобіль перетворився на металобрухт, але сам футболіст майже не постраждав. Під час перевірки поліція виявила у його крові 1,31 проміле алкоголю.
В молодості Артем був справжнім королем нічного життя Києва. Його часто можна було побачити на вечірках, а відеокамери нерідко фіксували гравця в нетверезому стані. Під час одного з таких випадків, після насиченої ночі розваг, Артем, курячи сигарету, сів за кермо, щоб поїхати додому.
Під час виїзду з парковки він погодився підвезти молодь, яка записала цей момент на відео. Запис швидко потрапив на YouTube, остаточно закріпивши за футболістом репутацію веселого гульвіси, для якого порушення спортивного режиму.
Одного разу, повертаючись до Києва після гри національної збірної України, Мілевський разом з Алієвим влаштували скандал на борту літака. Інцидент трапився у 2010 році під час нічного рейсу, коли більшість пасажирів були виснажені, а в салоні панував безлад через плутанину з місцями.
Один із пасажирів, не знайшовши свого місця, сів у сектор, де перебували футболісти, що викликало різку реакцію з боку наших спортсменів.
"Першим подав голос малюк Алієв: "Чуєш, ти чо, ах...л, чо ти тут сів?". Той тихо намагається розтлумачити, що місць більше нема, у відповідь він чує: "Іди ... звідси!". Одразу подає голос Міля: "Ти е...ся, вали до ... ...!". Людина затихає, футболісти не вгамовуються, вони наїжджають на невідомого співвітчизника все жорсткіше, починають на весь салон хрипіти: "Макс, Макс (адміністратору Максимичу в обід буде більше років, ніж їм разом за модулем і в квадраті)", приходить Макс (Максимич), намагається напхати пасажиру, але, зважаючи на простоту й очевидність його позиції, обмежується переконуванням балакунів, і літак взлітає", - писав тоді у своїй статті під назвою "Ярмарок марнославства" журналіст Микола Васильков.
У травні 2022 року Артем Мілевський вперше опинився у центрі скандалу під час повномасштабної війни. Відома співачка Дар'я Астаф'єва розповіла, що волонтерила в одному з київських закладів, де допомагала готувати їжу для військовослужбовців ЗСУ. Саме там вона випадково зустріла колишнього футболіста.
"Із ним сталася сутичка, коли він приходив і вимагав суп. Один із наших волонтерів сказав: "Знаєш, у тебе на бухло є гроші, а за суп не можеш заплатити?". Я вже не стрималася, вийшла й кажу: "Я думаю, ти можеш знайти час і піти приготувати собі і своїм друзям суп, з якими ти відпочивав вночі". І він перестав приходити", - розповіла Астаф'єва.
Артем Мілевський уникав будь-яких коментарів щодо тієї ситуації, однак інколи жартував про це у соціальних мережах. Зокрема, він публікував в Instagram фото із супом, що явно натякало на випадок із Дар'єю Астаф'євою.
Артем Мілевський (фото: instagram.com/timi1010)
У 2023 році колишній нападник київського "Динамо" викликав занепокоєння серед шанувальників після того, як опублікував відео, на якому підписує м'яч і футболку для благодійного аукціону.
Увагу прихильників привернув зовнішній вигляд футболіста. У відео чітко видно, що Мілевський виглядав виснаженим, а також виникли припущення про його можливий нетверезий стан.
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Рятувати екс-зірку українського футболу взялися його давні друзі та колеги: Євген Селезньов, Олександр Алієв, президент "Динамо" Ігор Суркіс та інші. Однак спроби допомогти були марними, оскільки Мілевський уникав контактів і не відповідав на заклики про підтримку.
У вересні стало відомо, що стан Артема значно погіршився, і, за словами Олександра Алієва, його госпіталізували у тяжкому стані. Лікування екс-футболіста повністю фінансував президент "Динамо" Ігор Суркіс, який вкотре проявив турботу про свого колишнього гравця.
У середу, 11 грудня, правоохоронці припинили діяльність злочинної групи, яка заробляла мільйони гривень через організацію договірних матчів у кіберспорті, настільному тенісі та футболі.
За даними слідства, фігуранти шляхом підкупу, примусу та залякувань змушували спортсменів свідомо програвати матчі, що дозволяло робити вигідні ставки на букмекерських платформах у країнах Азії, Європи, Австралії та Америки.
У спортивних ЗМІ з'явилася інформація про те, що в цій справі замішаний екс-футболіст київського "Динамо" та національної збірної України Артем Мілевський. Пізніше сам спортсмен відповів на ці чутки.
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