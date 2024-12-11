Вовлекали бывших спортсменов: полиция разоблачила группу, которая зарабатывала на "договорных" матчах

В Украине была разоблачена группа, которая организовывала договорные матчи по разному виду спорта. Туда были привлечены бывшие спортсмены.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

По данным правоохранителей, фигуранты организовывали договорные матчи по киберфутболу, кибербаскетболу, настольному теннису, футболу, баскетболу для дальнейшего получения неправомерной выгоды через букмекерские конторы.

Они заручались поддержкой известных лиц, которые имели достижения в реальном спорте. Это позволяло привлечь к онлайн-трансляциям "заказных" десятки тысяч людей одновременно.

В полиции отметили, что некоторые из участников группы - это бывшие спортсмены мирового уровня. Они использовали приобретенные за годы профессиональной деятельности связи для организации "договорных" матчей между киберспортсменами из Австралии, Европы и Украины.

В сети появилась информация о задержании бывшего футболиста Артема Милевского. Но по информации РБК-Украина экс-футболист не задержан и подозрение ему не вручали, а фото, которые появились в сети, были сделаны во время обысков несколько месяцев назад.

Источники РБК-Украина сообщили, что сейчас Милевский в материалах дела на сегодняшний день проходит как свидетель.

Участники группы подкупали и запугивали игроков и заставляли их сознательно проигрывать свои онлайн-матчи. В некоторых случаях они привлекали ранее судимых лиц спортивного телосложения для запугивания спортсменов, в том числе с использованием оружия.

Уже было установлено около 10 игроков, которые пострадали таким образом. Иногда предлагали денежное вознаграждение за "слив" матчей.

Таким образом злоумышленники лично или через доверенных лиц делали ставки на ресурсах букмекерских контор, зарегистрированных в странах Азии, Европы, Австралии и Америки. Прибыль от такой деятельности могла составлять миллионы гривен. Средства они легализировали покупая и перепродавая элитные авто, недвижимость и другие активы с помощью криптокошельков.

Обыски полиции

По данным полиции, было проведено 45 одновременных обысков по всей Украине в автомобилях, по адресам регистрации и проживания фигурантов и их возможных сообщников. Были изъяты вещественные доказательства преступной деятельности.

Киберполиция зафиксировала цифровые доказательства противоправной деятельности. Однако некоторые из фигурантов пытались скрыть или уничтожить принадлежащие им гаджеты.

Что чревато группировкой

Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей), ч. 1, 3 ст. 369-3 (противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований), ч. 4 ст. 189 (вымогательство) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Максимальное наказание по указанным статьям предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.