Це дуже круто! 18-річна українка стала найкращою легкоатлеткою планети (відео)

Українська спортсменка Ярослава Магучіх стала найкращою легкоатлеткою світу. Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) назвала 18-річну чемпіонку переможницею в номінації "Зірка, що сходить".

Нагороду вручив дівчині в Монако перший віце-президент федерації українець Сергій Бубка.

Ярослава Магучіх стала найкращою легкоатлеткою світу (Фото: worldathletics.org)

Торік Ярослава пробувала свої сили і номінувалася на World Athletics Awards, але тоді у фінал не потрапила.

Дівчина зізналася, що дуже щаслива після нинішньої перемоги та високої нагороди. А також поділилася планами на майбутнє і розповіла в коментарі "5 каналу", що повним ходом йде тренування до змагань у Токіо-2020, і вже в грудні в Польщі відбудуться збори.

"Серед всіх спортсменів світу тебе вибирають і тому це дуже круто, що твою працю бачать люди з інших країн та цінують, вітають її", - сяє Ярослава.

Відео: Ярослава Магучіх поділилася враженнями після нагороди

Магучіх нещодавно була визнана найкращою юною спортсменкою Європи. У жовтні на чемпіонаті світу в Досі (Катар) вона встановила світовий рекорд серед юніорів зі стрибків у висоту - 2,04 метри - і завоювала срібну нагороду.

Ярослава Магучіх - одна з найперспективніших легкоатлеток світу (Фото: facebook.com/olympicua)

Також у легкоатлетки є "золото", яке вона здобула на чемпіонаті Європи серед спортсменів до 20 років - тоді Ярославі було 17 років.

Крім того, перед цим спортсменка з Дніпра влітку 2019-го на етапі "Діамантової ліги" в американському Юджині отримала "срібло" і переписала світову історію зі стрибків у висоту й ставши наймолодшою атлеткою, яка подолала планку висотою 2 метри.

Ярослава Магучіх встановила світовий рекорд у віковій категорії (Фото: instagram.com/rosya_dp)

Ярослава Магучіх родом з Дніпра. Ще дитиною батьки віддали її на карате - цим видом бойових мистецтв займається її старша сестра Анастасія (зараз у неї срібна медаль чемпіонату Європи та коричневий пояс), але дівчинка пристрастилася до легкої атлетики: бігу з бар'єрами, стрибки в довжину і висоту.

Серед серйозних захоплень Ярослави - малювання в стилі абстракції.

Ярослава Магучіх (Фото: instagram.com/rosya_dp)

Магучіх має звання Майстер спорту міжнародного класу.

Зараз дівчина навчається на першому курсі у Дніпровському вищому училищі фізичної культури.

Ярослава Магучіх стала найкращою легкоатлеткою світу (Фото: Getty Images)