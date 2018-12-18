Українка Білодід очолила рейтинг найкращих дзюдоисток світу

У загальному рейтингу вона посідає четверте місце
Українка Дарина Білодід визнана кращою дзюдоїсткою світу у ваговій категорії до 48 кілограм. Про це повідомляється в оновленому рейтингу міжнародної федерації дзюдо.
Наймолодша чемпіонка світу в історії, впевнено лідирує, маючи перевагу в 17 пунктів перед найближчу суперницю, дзюдоїсткою з Монголії Уранцецег Мунхбат.
У загальному рейтингу (з урахуванням всіх вагових категорій) Білодід займає четверте місце.
У 2015 році у віці 15 років Білодід вперше виграла чемпіонат світу U-18, в 2016 захистила титул. У 2017 році вона виграла чемпіонат Європи серед дорослих, коли їй було 17 років.
У нинішньому році ще 17-річна спортсменка стала чемпіонкою світу серед дорослих, а вже у віці 18 років виграла золото на чемпіонаті світу серед молоді.