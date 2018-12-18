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Українка Білодід очолила рейтинг найкращих дзюдоисток світу

Новини » Спорт    18.12.2018 - 17:56
Українка Білодід очолила рейтинг найкращих дзюдоисток світу
Фото: Дарина Білодід (eju.net)

У загальному рейтингу вона посідає четверте місце

Українка Дарина Білодід визнана кращою дзюдоїсткою світу у ваговій категорії до 48 кілограм. Про це повідомляється в оновленому рейтингу міжнародної федерації дзюдо.

Наймолодша чемпіонка світу в історії, впевнено лідирує, маючи перевагу в 17 пунктів перед найближчу суперницю, дзюдоїсткою з Монголії Уранцецег Мунхбат.

У загальному рейтингу (з урахуванням всіх вагових категорій) Білодід займає четверте місце.

У 2015 році у віці 15 років Білодід вперше виграла чемпіонат світу U-18, в 2016 захистила титул. У 2017 році вона виграла чемпіонат Європи серед дорослих, коли їй було 17 років.

У нинішньому році ще 17-річна спортсменка стала чемпіонкою світу серед дорослих, а вже у віці 18 років виграла золото на чемпіонаті світу серед молоді.

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