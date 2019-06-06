Краща спортсменка України: милі фото юної красуні-легкоатлетки

Ярослава Магучіх (фото: instagram.com/rosya_dp)

Гарні і милі фото 17-річної Ярослави Магучіх - кращої спортсменки України в травні

Ярослава Магучіх названа найкращою спортсменкою травня в Україні. Про це повідомляється на сайті Національного олімпійського комітету.

17-річна представниця стрибків у висоту, чемпіонка Юнацьких Олімпійських ігор 2018 удостоєна високого визнання НОК завдяки блискучому виступу на першому етапі престижної серії змагань з легкої атлетики "Діамантова ліга", який відбувся у катарській Досі.

Тоді одна із найперспективніших легкоатлеток України залишила позаду срібну призерку Олімпійських ігор 2016 болгарку Мірелу Деміреву та шведку Еріку Кінсі, які посіли друге та третє місця відповідно, й принесла рідній країні золоту медаль.

Ярослава Магучіх (фото: instagram.com/rosya_dp)

Ярослава стала наймолодшою переможницею змагань "Діамантова ліга" в історії їх проведення, виконавши при цьому олімпійський норматив на Ігри в Токіо 2020 (196 см).

Ярослава Магучіх (фото: instagram.com/rosya_dp)

Ми зібрали для вас захоплюючі і чаруючі фото юної української спортсменки, яка вже прославляє нашу країну у всьому світі.

Ярослава Магучіх (фото: instagram.com/rosya_dp)

Ярослава Магучіх народилася 19 вересня у Дніпрі. У активі дівчини, яка вже має звання Майстер спорту міжнародного класу, золоті медалі Чемпіонату світу 2017 серед юнаків і дівчат, Чемпіонату Європи 2018 серед юнаків і дівчат та ЮОІ 2018. Окрім занять спортом легкоатлетка-красуня захоплюється малюванням. Життєвий девіз Ярослави: "Завжди залишатися собою".

Ярослава Магучіх (фото: instagram.com/rosya_dp)

Нещодавно Styler зібрав гарячі фото дівчини, яка вибігла на поле у фіналі Ліги чемпіонів під час матчу "Ліверпуля" і "Тоттенхема".

Раніше ми писали про те, що Настя Каменських захопила апетитними формами в бікіні.