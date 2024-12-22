12 мощных цитат Усика о спорте, Боге и любви к Украине

Александр Усик снова заставил весь мир говорить об Украине! В вечер субботы, 21 декабря, на стадионе Kingdom Arena в Эр-Рияде он одержал победу над британцем Тайсоном Фьюри в поединке-реванше. Этот триумф не только стал очередным доказательством его мастерства, но и показал, насколько Усик остается преданным своим принципам.
Его слова о спорте, вере в Бога и любви к Украине резонируют далеко за пределами ринга. РБК-Украина (проект Styler) предлагает 12 самых мощных цитат чемпиона, которые вдохновляют миллионы.
Александр Усик (фото: Getty Images)
Александр Усик (фото: Getty Images)
Александр Усик (фото: Getty Images)
Ранее мы делали подборку из 9 очень ярких и глубоких образов Александра Усика.
Также узнайте, как звезды поздравили чемпиона с победой над Фьюри.
При написании материала использовались следующие источники: YouTube-каналы "Цитаты известных людей", "Трендец. Правила жизни".