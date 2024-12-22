12 потужних цитат Усика про спорт, Бога та любов до України

Олександр Усик знову змусив увесь світ говорити про Україну! У вечір суботи, 21 грудня, на стадіоні Kingdom Arena в Ер-Ріяді він здобув перемогу над британцем Тайсоном Ф'юрі в поєдинку-реванші. Цей тріумф не лише став черговим доказом його майстерності, а й показав, наскільки Усик залишається відданим своїм принципам.
Його слова про спорт, віру в Бога та любов до України резонують далеко за межами рингу. РБК-Україна (проект Styler) пропонує 12 найпотужніших цитат чемпіона, які надихають мільйони.
Олександр Усик (фото: Getty Images)
Олександр Усик (фото: Getty Images)
Олександр Усик (фото: Getty Images)
Раніше ми робили добірку з 9 дуже яскравих і глибоких образів Олександра Усика.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: YouTube-канали "Цитати відомих людей", "Трендець. Правила життя".