"Будет прорыв". Уиткофф заинтриговал мирным планом США по Сектору Газа

США подготовили мирный план для завершения войны Израиля с ХАМАС. В этом вопросе ожидается "прорыв".

Об этом заявил специальный представитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ynet.

Он рассказал, что США представили нескольким лидерам стран Ближнего Востока 21-пунктный план мира в Секторе Газа и регионе в целом. "Я надеюсь и даже уверен, что в ближайшие дни мы сможем объявить об определенном прорыве по Газе", - добавил Уиткофф. Более подробных деталей американский чиновник не раскрыл.