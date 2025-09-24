ua en ru
Ср, 24 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Будет прорыв". Уиткофф заинтриговал мирным планом США по Сектору Газа

Нью-Йорк, Среда 24 сентября 2025 21:38
UA EN RU
"Будет прорыв". Уиткофф заинтриговал мирным планом США по Сектору Газа Фото: Стив Уиткофф, спецпредставитель президента США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США подготовили мирный план для завершения войны Израиля с ХАМАС. В этом вопросе ожидается "прорыв".

Об этом заявил специальный представитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ynet.

Он рассказал, что США представили нескольким лидерам стран Ближнего Востока 21-пунктный план мира в Секторе Газа и регионе в целом.

"Я надеюсь и даже уверен, что в ближайшие дни мы сможем объявить об определенном прорыве по Газе", - добавил Уиткофф.

Более подробных деталей американский чиновник не раскрыл.

Обещание Трампа арабским лидерам

Напомним, ранее Politico со ссылкой на источники писало, что президент США Дональд Трамп во время встречи с лидерами арабских стран пообещал, что он не позволит Израилю аннексировать Западный берег реки Иордан.

Как отметили собеседники издания, такое обещание содержится в американском мирном плане из 21-го пункта для завершения войны в Секторе Газа.

Также 22 сентября Fox News со ссылкой на неназванного американского чиновника написало, что боевики ХАМАС направили президенту США Дональду Трампу письмо, в котором попросили гарантировать 60-дневное перемирие с Израилем.

Взамен террористы обещали отпустить половину заложников.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАС Соединенные Штаты Америки Израиль Ближний восток Стив Уиткофф
Новости
"У нас нет толстых ракет для парадов". Зеленский обвинил Россию в гонке вооружений
"У нас нет толстых ракет для парадов". Зеленский обвинил Россию в гонке вооружений
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"