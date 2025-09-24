"Будет прорыв". Уиткофф заинтриговал мирным планом США по Сектору Газа
США подготовили мирный план для завершения войны Израиля с ХАМАС. В этом вопросе ожидается "прорыв".
Об этом заявил специальный представитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ynet.
Он рассказал, что США представили нескольким лидерам стран Ближнего Востока 21-пунктный план мира в Секторе Газа и регионе в целом.
"Я надеюсь и даже уверен, что в ближайшие дни мы сможем объявить об определенном прорыве по Газе", - добавил Уиткофф.
Более подробных деталей американский чиновник не раскрыл.
Обещание Трампа арабским лидерам
Напомним, ранее Politico со ссылкой на источники писало, что президент США Дональд Трамп во время встречи с лидерами арабских стран пообещал, что он не позволит Израилю аннексировать Западный берег реки Иордан.
Как отметили собеседники издания, такое обещание содержится в американском мирном плане из 21-го пункта для завершения войны в Секторе Газа.
Также 22 сентября Fox News со ссылкой на неназванного американского чиновника написало, что боевики ХАМАС направили президенту США Дональду Трампу письмо, в котором попросили гарантировать 60-дневное перемирие с Израилем.
Взамен террористы обещали отпустить половину заложников.