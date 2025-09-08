Подозреваемый в убийстве Парубия оказался фанатом СССР: что нашли следователи

Правоохранители обыскали квартиру подозреваемого в убийстве народного депутата Андрея Парубия и обнаружили боеприпасы, а также советские награды и знаки отличия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Галицкого районного суда Львова в Едином госреестре судебных решений.

Отмечается, что 1 сентября Нацполиция провела обыск в квартире подозреваемого. Правоохранители изъяли два пиротехнических устройства, 50 стреляных гильз и 85 контейнеров для пластиковых патронов.

Кроме того, в квартире обнаружили 33 ордена и медали СССР и Украины, 3 приложения к медалям, а также 25 значков и металлических звездочек. Среди них - нагрудный знак "За взятие Будапешта" и значки "Общество борьбы за трезвость".

В другом решении отмечается, что следователи также изъяли открытку с надписью от руки: "...твой сын Миша".

Среди найденного имущества также были обнаружены четыре блокнота с рукописными записями, лист с выдержками из законодательства, несколько флешек и мобильные телефоны.

Согласно материалам следствия, после преступления подозреваемый сжег свою одежду, разобрал велосипед и выбросил оружие в озеро.

В соцсетях Сцельников публиковал высказывания, которыми оправдывал действия России еще до того, как его сын пропал без вести на фронте, защищая Украину.