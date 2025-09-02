Дело об убийстве Парубия переквалифицировали

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора и комментарий руководителя Львовской областной прокуратуры Николая Мерета для " Новини.Live ".

В Офисе генпрокурора рассказали, что подозрение вероятному убийце Парубия изменили.

Теперь 52-летнего львовянина подозревают в незаконном обращении с оружием (ч. 1 ст. 263 УКУ) и посягательстве на жизнь нардепа Украины, совершенного в связи с его государственной или общественной деятельностью (ст. 112 УКУ).

Злоумышленнику грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Почему поменяли подозрение

Мерет несколько часов назад отметчал, что россияне не шантажировали 52-летнего львовянина Михаила Сцельникова, которого подозревают в убийстве Парубия. При этом правоохранители выясняют, есть ли у дела российский след.

"Мы понимаем его мотивы. Это предварительная квалификация, которая на сегодняшний день ему инкриминирована - это часть 1 статьи 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса. Рассматривается вопрос о переквалификации деяния, которое он совершил. Мы в ближайшее время это сделаем. Потому что действительно есть основания принять такое решение", - добавил руководитель Львовской облпрокуратуры.

Он предполагал, что дело могут переквалифицировать на статью 112 - посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля.

Мерет также рассказал, что подозреваемый после совершения убийства сбежал в лес и там спалил свою одежду и разобрал велосипед, после чего он попытался его утопить.