Во встрече Умерова и Уиткоффа будут участвовать представители еще ряда стран, - источник

Украинская и американская делегации сегодня, 19 декабря, встретятся в США. В переговорах также будут участвовать чиновники ряда стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники и корреспондента Axios Барака Равида в соцсети X.
Неназванные источники рассказали Равиду, что к переговорам Умерова и Уиткоффа присоединятся советники по нацбезопасности Германии, Франции и Великобритании.
"Министр иностранных дел Турции (Хакан Фидан - ред.) и премьер-министр Катара (Мохаммед бин Абдулрахман аль-Тани - ред.) также примут участие в переговорах по Украине, которые состоятся сегодня в Майами", - добавил журналист.
Информированный источник РБК-Украина рассказал, что Умеров действительно встретится с Уиткоффом и представителями Франции, Германии и Британии.
Но собеседник опроверг слухи о том, что в диалоге будут принимать участие чиновники Турции и Катара.
Напомним, вчера, 18 декабря, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинская делегация отправилась в США на новый раунд переговоров по завершению войны РФ против Украины.
По словам главы украинского государства, планируется обсуждать мирный план США из 20 пунктов, гарантии безопасности и договора по восстановлению Украины.
Зеленский допускал, что во встрече могут участвовать представители стран Европы.
При этом сегодня, 19 декабря, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров отметил, что он вместе с начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым встретится с представителями США.
Умеров подтвердил, что к переговорам привлекут европейских чиновников. По его словам, это произойдет по приглашению Вашингтона.
Несколько дней назад глава украинского государства после очередных переговоров с США рассказал, что позиции по территориям все еще разные. Но американская сторона учитывает позицию Украины.