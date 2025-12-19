RU

Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Во встрече Умерова и Уиткоффа будут участвовать представители еще ряда стран, - источник

Фото: Рустем Умеров, секретарь СНБО Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

Украинская и американская делегации сегодня, 19 декабря, встретятся в США. В переговорах также будут участвовать чиновники ряда стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники и корреспондента Axios Барака Равида в соцсети X.

Неназванные источники рассказали Равиду, что к переговорам Умерова и Уиткоффа присоединятся советники по нацбезопасности Германии, Франции и Великобритании.

"Министр иностранных дел Турции (Хакан Фидан - ред.) и премьер-министр Катара (Мохаммед бин Абдулрахман аль-Тани - ред.) также примут участие в переговорах по Украине, которые состоятся сегодня в Майами", - добавил журналист.

Что говорят источники РБК-Украина

Информированный источник РБК-Украина рассказал, что Умеров действительно встретится с Уиткоффом и представителями Франции, Германии и Британии. 

Но собеседник опроверг слухи о том, что в диалоге будут принимать участие чиновники Турции и Катара. 

 

Переговоры Украины и США

Напомним, вчера, 18 декабря, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинская делегация отправилась в США на новый раунд переговоров по завершению войны РФ против Украины.

По словам главы украинского государства, планируется обсуждать мирный план США из 20 пунктов, гарантии безопасности и договора по восстановлению Украины.

Зеленский допускал, что во встрече могут участвовать представители стран Европы.

При этом сегодня, 19 декабря, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров отметил, что он вместе с начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым встретится с представителями США.

Умеров подтвердил, что к переговорам привлекут европейских чиновников. По его словам, это произойдет по приглашению Вашингтона.

Несколько дней назад глава украинского государства после очередных переговоров с США рассказал, что позиции по территориям все еще разные. Но американская сторона учитывает позицию Украины.

