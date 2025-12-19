Украина и США сегодня проведут переговоры: к формату привлекли новых участников

Украинские и американские чиновники сегодня, 19 декабря, проведут новый раунд переговоров. В обсуждениях теперь участвуют и европейские партнеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова в Telegram .

Он рассказал, что вместе с генерал-лейтенантом, начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым начнет сегодня новый раунд консультаций с американской стороной.

"В этот формат, по приглашению американской стороны, привлечены также европейские партнеры. Спасибо США за координацию, которая позволяет сохранять общее видение и двигаться согласованно", - отметил Умеров.

По словам секретаря СНБО, у Украины конструктивный настрой. В частности, были проведены предварительные консультации с европейскими коллегами. Проходит подготовка к дальнейшим разговорам с американскими чиновниками.

Умеров добавил, что доложит президенту Владимиру Зеленскому об итогах консультаций.

"Действуем четко в соответствии с определенными президентом приоритетами: безопасность Украины должна быть гарантирована надежно и долгосрочно", - обратил внимание он.