ua en ru
Пт, 19 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Украина и США сегодня проведут переговоры: к формату привлекли новых участников

США, Пятница 19 декабря 2025 18:06
UA EN RU
Украина и США сегодня проведут переговоры: к формату привлекли новых участников Фото: Рустем Умеров, секретарь СНБО Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинские и американские чиновники сегодня, 19 декабря, проведут новый раунд переговоров. В обсуждениях теперь участвуют и европейские партнеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова в Telegram.

Он рассказал, что вместе с генерал-лейтенантом, начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым начнет сегодня новый раунд консультаций с американской стороной.

"В этот формат, по приглашению американской стороны, привлечены также европейские партнеры. Спасибо США за координацию, которая позволяет сохранять общее видение и двигаться согласованно", - отметил Умеров.

По словам секретаря СНБО, у Украины конструктивный настрой. В частности, были проведены предварительные консультации с европейскими коллегами. Проходит подготовка к дальнейшим разговорам с американскими чиновниками.

Умеров добавил, что доложит президенту Владимиру Зеленскому об итогах консультаций.

"Действуем четко в соответствии с определенными президентом приоритетами: безопасность Украины должна быть гарантирована надежно и долгосрочно", - обратил внимание он.

Переговоры Украины и США

Напомним, предыдущая встреча украинских и американских чиновников прошла буквально несколько дней назад в Берлине. В переговорах, в частности, участвовал президент Украины Владимир Зеленский. Американскую сторону представляли спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Обе стороны после переговоров подчеркнули, что им удалось добиться прогресса. В свою очередь министр обороны Британии Джон Хили после встречи Украины и США в Берлине обратил внимание, что мирные переговоры продвинулись дальше, чем когда-либо с начала российского полномасштабного вторжения.

Главным спорным вопросом, как и раньше, остаются территории. В то же время Зеленский обратил внимание, что США "слышат" позицию Украины.

К слову, согласно слухам в СМИ, на этих выходных американские чиновники также могут встретиться с российской делегацией. Кремль отправил на переговоры главу Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Рустем Умеров Мирные переговоры Генштаб ВСУ Война в Украине мирный план США
Новости
Зеленский назвал важной победой решение ЕС по Украине
Зеленский назвал важной победой решение ЕС по Украине
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ