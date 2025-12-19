У зустрічі Умєрова і Віткоффа братимуть участь представники ще низки країн, - джерело

Неназвані джерела розповіли Равіду, що до переговорів Умєрова і Віткоффа долучаться радники з нацбезпеки Німеччини, Франції та Великої Британії.

"Міністр закордонних справ Туреччини (Хакан Фідан - ред.) і прем'єр-міністр Катару (Мохаммед бін Абдулрахман аль-Тані - ред.) також візьмуть участь у переговорах щодо України, які відбудуться сьогодні в Маямі", - додав журналіст.

Що кажуть джерела РБК-Україна

Поінформоване джерело РБК-Україна розповіло, що Умєров справді зустрінеться з Віткоффом і представниками Франції, Німеччини та Британії.

Але співрозмовник спростував чутки про те, що в діалозі братимуть участь чиновники Туреччини і Катару.