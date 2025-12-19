Во встрече Умерова и Уиткоффа будут участвовать представители еще ряда стран, - источник

Украинская и американская делегации сегодня, 19 декабря, встретятся в США. В переговорах также будут участвовать чиновники ряда стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники и корреспондента Axios Барака Равида в соцсети X .

Неназванные источники рассказали Равиду, что к переговорам Умерова и Уиткоффа присоединятся советники по нацбезопасности Германии, Франции и Великобритании.

"Министр иностранных дел Турции (Хакан Фидан - ред.) и премьер-министр Катара (Мохаммед бин Абдулрахман аль-Тани - ред.) также примут участие в переговорах по Украине, которые состоятся сегодня в Майами", - добавил журналист.

Что говорят источники РБК-Украина

Информированный источник РБК-Украина рассказал, что Умеров действительно встретится с Уиткоффом и представителями Франции, Германии и Британии.

Но собеседник опроверг слухи о том, что в диалоге будут принимать участие чиновники Турции и Катара.