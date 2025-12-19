У зустрічі Умєрова і Віткоффа братимуть участь представники ще низки країн, - джерело
Українська та американська делегації сьогодні, 19 грудня, зустрінуться у США. У переговорах також братимуть участь чиновники низки країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела і кореспондента Axios Барака Равида в соцмережі X.
Неназвані джерела розповіли Равіду, що до переговорів Умєрова і Віткоффа долучаться радники з нацбезпеки Німеччини, Франції та Великої Британії.
"Міністр закордонних справ Туреччини (Хакан Фідан - ред.) і прем'єр-міністр Катару (Мохаммед бін Абдулрахман аль-Тані - ред.) також візьмуть участь у переговорах щодо України, які відбудуться сьогодні в Маямі", - додав журналіст.
Що кажуть джерела РБК-Україна
Поінформоване джерело РБК-Україна розповіло, що Умєров справді зустрінеться з Віткоффом і представниками Франції, Німеччини та Британії.
Але співрозмовник спростував чутки про те, що в діалозі братимуть участь чиновники Туреччини і Катару.
Переговори України та США
Нагадаємо, вчора, 18 грудня, президент України Володимир Зеленський розповів, що українська делегація вирушила до США на новий раунд переговорів щодо завершення війни РФ проти України.
За словами глави української держави, планують обговорювати мирний план США з 20 пунктів, гарантії безпеки та договори щодо відновлення України.
Зеленський допускав, що у зустрічі можуть брати участь представники країн Європи.
Водночас сьогодні, 19 грудня, секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умєров зазначив, що він разом із начальником Генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим зустрінеться з представниками США.
Умєров підтвердив, що до переговорів залучать європейських чиновників. За його словами, це відбудеться на запрошення Вашингтона.
Кілька днів тому глава української держави після чергових переговорів зі США розповів, що позиції щодо територій усе ще різні. Але американська сторона враховує позицію України.