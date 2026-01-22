Встреча Зеленского и Трампа длилась почти час, был и короткий тет-а-тет

Напомним, что во время сого выступления на Давосе Трамп сказал, что Украина и Россия "умеренно близки" к заключению мирного соглашения. Он отметил, что "помогает НАТО" и анонсировал встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Однако на момент анонса украинский лидер находился в Киеве. Накануне Зеленский заявил, что не поедет на форум в Давос, а останется в Украине после очередного массированного удара россиян по украинской энергетике. В Швейцарию он отправился только утром 22 января. А уже днем оба лидера встретились.

Кстати, планировалось, что Зеленский и Трамп могут в конце января подписать соглашение по послевоенному восстановлению Украины на сумму около 800 млрд долларов. Но в итоге о подписании документа не говорили.