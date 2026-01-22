RU

Встреча Зеленского и Трампа длилась почти час, был и короткий тет-а-тет

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (Офис президента Украины)
Автор: Антон Корж

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп завершили встречу в Давосе, на полях Всемирного экономического форума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера президента Украины Сергея Никифорова журналистам.

Никифоров подтвердил, что встреча Трампа и Зеленского уже завершилась. По его словам, президенты поговорить тет-а-тет. В общем встреча длилась чуть больше часа.

В Офисе президента оценивают встречу двух президентов, как "хорошую" - соответствующий комментарий дал советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин. Дмитрий Литвин.

 

Напомним, что во время сого выступления на Давосе Трамп сказал, что Украина и Россия "умеренно близки" к заключению мирного соглашения. Он отметил, что "помогает НАТО" и анонсировал встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Однако на момент анонса украинский лидер находился в Киеве. Накануне Зеленский заявил, что не поедет на форум в Давос, а останется в Украине после очередного массированного удара россиян по украинской энергетике. В Швейцарию он отправился только утром 22 января. А уже днем оба лидера встретились.

Кстати, планировалось, что Зеленский и Трамп могут в конце января подписать соглашение по послевоенному восстановлению Украины на сумму около 800 млрд долларов. Но в итоге о подписании документа не говорили.

