Зустріч Зеленського і Трампа тривала майже годину, був і короткий тет-а-тет

Нагадаємо, що під час сого виступу на Давосі Трамп сказав, що Україна та Росія "помірно близькі" до укладення мирної угоди. Він зазначив, що "допомагає НАТО" та анонсував зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським.

Проте на момент анонсу український лідер перебував у Києві. Напередодні Зеленський заявив, що не поїде на форум у Давос, а залишиться в Україні після чергового масованого удару росіян по українській енергетиці. До Швейцарії він вирушив тільки вранці 22 січня. А вже вдень обидва лідери зустрілися.

До речі, планувалося, що Зеленський і Трамп можуть наприкінці січня підписати угоду щодо післявоєнного відновлення України на суму близько 800 млрд доларів. Але у підсумку про підписання документу не говорили.