Встреча Зеленского и Путина и гуманитарный трек: о чем Украина и РФ говорили в Стамбуле

Главное:

В каком формате пройдет новый обмен пленными?

Каким было главное предложение Украины?

Что ответил Мединский на предложение о встрече Зеленского с Путиным?

Будут ли новые переговоры в Стамбуле?

Итоги встречи в Стамбуле от украинской стороны

На итоговый брифинг вышли секретарь СНБО Рустем Умеров, первый замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица, замначальника ГУР Вадим Скибицкий и другие члены делегации.

Основные заявления:

Украинская сторона не меняет гражданских и детей, а говорит об их возвращении. Гражданских и детей нужно просто вернуть.

В новом гуманитарном обмене примут участие более 1200 человек.

Гуманитарный трек продолжится. Украина настаивает на безусловном прекращении огня. Гуманитарный трек и встреча на уровне лидеров остаются приоритетами.

На сегодня есть достижения исключительно на гуманитарном треке. Что касается перемирия, подвижек нет до сих пор.

Украинская сторона всегда готова к прекращению огня. Но Россия этого не хочет.

Украина предлагает провести встречу лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина при участии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Дональда Трампа до конца августа.

На сегодняшней встрече было меньше эмоций. Это отличает ее от предыдущих.

Обсуждаемые документы о прекращении огня некорректно называть меморандумами. Украинский проект более реалистичен, чем российский.

Предложение о встрече с Путиным остается в силе бессрочно, но почему-то трудно с ним встретиться.

Представитель омбудсмена Юрий Ковбаса отметил, что на переговорах обсуждали обмены пленными, которые находятся в плену более трех лет. И в этом контексте договорились, что обе стороны будут работать на том же уровне. В следующие обмены должны войти молодые, раненые и тяжелобольные.

Отвечая на вопрос о меморандумах, спикер МИД Георгий Тихий подчеркнул, что эти документы не корректно называть меморандумами. "Потому что меморандум - это то, что согласовано двумя сторонами. Но мы считаем, что это проекты, предложения, видение", - сказал он.

Подробнее о проектах читайте по ссылке.

Итоги встречи в Стамбуле от российской стороны

Российскую позицию после переговоров сформулировал глава делегации Владимир Мединский. По его словам, Москва тоже выступила с несколькими предложениями:

В составе обеих делегаций сформировать три рабочих группы, которые будут работать в режиме онлайн. Это будут группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам.

Объявлять на фронте короткие, по 24-48 часов, перемирия. Это снова нужно для того, чтобы у санитарных команд была возможность забрать раненых бойцов и тела погибших.

Российская сторона считает, что Украина якобы "удерживает" 30 жителей Курской области. И требует их вернуть.

Москва готова передать еще 3 000 тел погибших. И снова настаивает на том, что все эти тела - тела погибших украинских воинов.

Что касается "меморандумов", то позиции сторон остаются далекими друг от друга. Но контакты будут продолжаться.

Мединский подчеркивает, что для встречи на уровне лидеров необходимо проработать мирное соглашение.

"На этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать; как у нас говорят, конец - делу венец", - сказал он.