Встреча Зеленского и Путина и гуманитарный трек: о чем Украина и РФ говорили в Стамбуле

Третий раунд переговоров в Стамбуле между Украиной и Россией завершился. Стороны договорились провести еще один большой обмен пленными и сделали ряд заявлений.
РБК-Украина подводит основные итоги третьей встречи.
Главное:
На итоговый брифинг вышли секретарь СНБО Рустем Умеров, первый замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица, замначальника ГУР Вадим Скибицкий и другие члены делегации.
Основные заявления:
Представитель омбудсмена Юрий Ковбаса отметил, что на переговорах обсуждали обмены пленными, которые находятся в плену более трех лет. И в этом контексте договорились, что обе стороны будут работать на том же уровне. В следующие обмены должны войти молодые, раненые и тяжелобольные.
Отвечая на вопрос о меморандумах, спикер МИД Георгий Тихий подчеркнул, что эти документы не корректно называть меморандумами. "Потому что меморандум - это то, что согласовано двумя сторонами. Но мы считаем, что это проекты, предложения, видение", - сказал он.
Подробнее о проектах читайте по ссылке.
Российскую позицию после переговоров сформулировал глава делегации Владимир Мединский. По его словам, Москва тоже выступила с несколькими предложениями:
Мединский подчеркивает, что для встречи на уровне лидеров необходимо проработать мирное соглашение.
"На этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать; как у нас говорят, конец - делу венец", - сказал он.
Отметим, сегодня глава украинской делегации Рустем Умеров также прокомментировал, будут ли следующие раунды, если до конца лета не удастся организовать встречу лидеров.
По его словам, украинская сторона никогда не говорила, что не будет встречаться. А люди, прекращение огня и встреча лидеров - останутся приоритетами.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также сегодня заявил, что Анкара готова помочь с мониторингом режима прекращения огня, если Украина и Россия договорятся об этом. Он призвал Москву и Киев к прогрессу в рамках стамбульских контактов.
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