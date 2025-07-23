Будут ли еще переговоры с РФ, если Путин не встретится с Зеленским: что говорит Умеров

Переговоры Украины и России будут продолжаться даже если российский диктатор Владимир Путин откажется от встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил секретарь СНБО Украины, глава украинской делегации Рустем Умеров во время пресс-конференции после третьего раунда переговоров с Россией в Стамбуле.

"Я впервые слышу такой вопрос (относительно того, была ли эта встреча последней в таком формате, - ред). Мы никогда такого не говорили. Мы говорили, что инициатива президента Трампа поддерживается, у нас уже прошло много встреч. Есть прогресс на гуманитарном треке", - сказал Умеров.

В то же время он отметил, что у Украины и России пока нет прогресса по перемирию.

"И мы работаем над приоритетными вопросами. Наш приоритет это всегда люди, остановка огня и встреча лидеров", - подчеркнул глава украинской делегации.