Турция открыла переговоры в Стамбуле заявлением о прекращении огня в Украине: детали

Турция готова помочь с мониторингом прекращения огня в Украине. У страны есть необходимая для этого инфраструктура.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан перед началом переговоров Украины и России в Стамбуле.