Турция открыла переговоры в Стамбуле заявлением о прекращении огня в Украине: детали
Турция готова помочь с мониторингом прекращения огня в Украине. У страны есть необходимая для этого инфраструктура.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан перед началом переговоров Украины и России в Стамбуле.
"У нас есть необходимая инфраструктура в контексте механизма мониторинга в случае достижения договоренности о прекращении огня", - сказал Фидан.
По его словам, Турция также может способствовать проведению обменов пленными на основе более структурированной методологии.
"По случаю Стамбульских переговоров, мы имеем возможность показать, что дипломатия и диалог являются более эффективными в достижении мира, чем конфронтация и оружие", - отметил глава МИД Турции.
Третий раунд переговоров Украины и России
Напомним, Украина уже провела два раунда переговоров с Россией - в мае и июне этого года.
Сегодня, 23 июля, украинская и российская делегации в третий раз встречаются в Стамбуле.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации от Украины, которую возглавляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.
По данным РБК-Украина, во время переговоров украинская сторона намерена поднять вопрос возможной личной встречи между Зеленским и Путиным.
В Москве же заявили, что такая встреча может состояться только после того, как стороны согласуют проекты совместных меморандумов.
Все детали о новом раунде переговоров в Стамбуле - в материале РБК-Украина.
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