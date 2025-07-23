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Турция открыла переговоры в Стамбуле заявлением о прекращении огня в Украине: детали

Турция, Среда 23 июля 2025 21:07
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Турция открыла переговоры в Стамбуле заявлением о прекращении огня в Украине: детали Фото: министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Турция готова помочь с мониторингом прекращения огня в Украине. У страны есть необходимая для этого инфраструктура.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан перед началом переговоров Украины и России в Стамбуле.

"У нас есть необходимая инфраструктура в контексте механизма мониторинга в случае достижения договоренности о прекращении огня", - сказал Фидан.

По его словам, Турция также может способствовать проведению обменов пленными на основе более структурированной методологии.

"По случаю Стамбульских переговоров, мы имеем возможность показать, что дипломатия и диалог являются более эффективными в достижении мира, чем конфронтация и оружие", - отметил глава МИД Турции.

Третий раунд переговоров Украины и России

Напомним, Украина уже провела два раунда переговоров с Россией - в мае и июне этого года.

Сегодня, 23 июля, украинская и российская делегации в третий раз встречаются в Стамбуле.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации от Украины, которую возглавляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

По данным РБК-Украина, во время переговоров украинская сторона намерена поднять вопрос возможной личной встречи между Зеленским и Путиным.

В Москве же заявили, что такая встреча может состояться только после того, как стороны согласуют проекты совместных меморандумов.

Все детали о новом раунде переговоров в Стамбуле - в материале РБК-Украина.

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