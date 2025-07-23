Зустріч Зеленського і Путіна та гуманітарний трек: про що Україна і РФ говорили в Стамбулі

Третій раунд переговорів у Стамбулі між Україною та Росією завершився. Сторони домовилися провести ще один великий обмін полоненими і зробили низку заяв.
РБК-Україна підбиває основні підсумки третьої зустрічі.
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На підсумковий брифінг вийшли секретар РНБО Рустем Умєров, перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький та інші члени делегації.
Основні заяви:
Представник омбудсмена Юрій Ковбаса зазначив, що на переговорах обговорювали обміни полоненими, які перебувають у полоні понад три роки. І в цьому контексті домовилися, що обидві сторони працюватимуть на тому ж рівні. До наступних обмінів мають увійти молоді, поранені та тяжкохворі.
Відповідаючи на питання про меморандуми, речник МЗС Георгій Тихий підкреслив, що ці документи не коректно називати меморандумами. "Тому що меморандум - це те, що погоджено двома сторонами. Але ми вважаємо, що це проєкти, пропозиції, бачення", - сказав він.
Детальніше про проєкти читайте за посиланням.
Російську позицію після переговорів сформулював глава делегації Володимир Мединський. За його словами, Москва теж виступила з кількома пропозиціями:
Мединський підкреслює, що для зустрічі на рівні лідерів необхідно опрацювати мирну угоду.
"На цій зустрічі треба не обговорювати угоду, а ставити крапку, підписувати; як у нас кажуть, кінець - справі вінець", - сказав він.
Зазначимо, сьогодні глава української делегації Рустем Умєров також прокоментував, чи будуть наступні раунди, якщо до кінця літа не вдасться організувати зустріч лідерів.
За його словами, українська сторона ніколи не казала, що не буде зустрічатися. А люди, припинення вогню і зустріч лідерів - залишаться пріоритетами.
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан також сьогодні заявив, що Анкара готова допомогти з моніторингом режиму припинення вогню, якщо Україна і Росія домовляться про це. Він закликав Москву і Київ до прогресу в рамках стамбульських контактів.
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