Мединский ответил на предложение о встрече Путина и Зеленского

В Кремле пока не дают ответа, возможна ли встреча между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы российской делегации, помощника российского диктатора Владимира Мединского.

Глава российской делегации рассказал, что на встрече в Стамбуле украинским чиновникам донесли позицию, что переговоры на уровне лидеров нужно подготовить соответствующим образом.

По словам Мединского, для встречи "нужно проработать условия соглашения" и подготовить темы обсуждений для первых лиц.

"Встреча лидеров России и Украины должна поставить точку", - рассказал он, комментируя предложение Украины о встрече на уровне лидеров до конца августа.

Встреча Путина и Зеленского

Напомним, ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины, глава украинской делегации Рустем Умеров рассказал, что во время переговоров россиянам предложили до конца августа провести встречу президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина.

Согласно задумке, такая встреча должна пройти при участии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Дональда Трампа.

Как отмечал Зеленский, встреча на уровне лидеров необходима для продвижения к миру - решения в России принимает только Путин.

Еще 19 июня глава Кремля заверял, что он якобы готов провести встречу с Зеленским, но его беспокоит вопрос подписания документов. Диктатор считает президента Украины "нелегитимным".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.