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Путин начал встречу с Уиткоффом

Россия, Среда 06 августа 2025 12:12
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Путин начал встречу с Уиткоффом Фото: российский диктатор Владимир Путин и спецпредставитель США Стив Уиткофф (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Кремле началась встреча российского диктатора Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Путина.

Сегодня около 7:00 утра Уиткофф прибыл в Москву. Его самолет приземлился в аэропорту Внуково-2, после чего его встретил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Через час они вместе прогулялись по парку "Зарядье", который расположен возле Кремля.

Уже около 12:00 стало известно, что Путин принял спецпосланника президента США. Встреча происходит в Кремле.

Трамп пытается завершить войну в Украине

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпредставитель Стив Уиткофф вскоре отправится в Россию для обсуждения ситуации вокруг Украины.

Сначала сообщалось, что поездка запланирована на выходные, однако позже сам Трамп уточнил, что визит состоится 6 или 7 августа. В ночь на 6 августа он еще раз подтвердил - в этот день должны состояться переговоры между США и Россией. Вероятно, речь идет именно о встрече Уиткоффа с российской стороной.

Заметим, что еще в июле Трамп публично поставил ультиматум Кремлю: 50 дней на прекращение войны против Украины.

В случае невыполнения данных условий американский президент обещал ввести вторичные санкции против покупателей российской нефти.

Однако после новых массированных обстрелов украинских городов, Трамп сократил срок и заявил, что 8 августа станет крайней датой, до которой Россия должна принять решение.

Во время последнего общения с журналистами Трамп также подчеркнул, что его дальнейшие действия по давлению на Москву будут зависеть от результатов миссии Уиткоффа.

Стоит заметить, что ранее сегодня стало известно, что президент Трамп завтра, в 16:30 по местному времени, выступит с заявлением из Овального кабинета Белого дома.

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