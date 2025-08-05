У Трампа готовят санкции против "теневого флота", если Путин не пойдет на перемирие, - FT

Власти США рассматривают возможность введения санкций против "теневого флота". Такой сценарий готовят на случай, если российский диктатор Владимир Путин не пойдет на перемирие с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

По данным двух источников FT, дополнительные санкции США против теневого флота рассматриваются как простой первый шаг по усилению давления на Россию. Еше один собеседник издания, близкий к администрации Дональда Трампа, подтвердил, что такой вариант обсуждается.

Внесение новых судов "теневого флота" РФ в санкционный список станет первым случаем введения США санкций против Москвы с момента возвращения Трампа в Белый дом в январе.

Управляющий директор аналитической компании ClearView Energy Partners Кевин Бук считает, что такие санкции могли бы усилить недавние ограничения Евросоюза против "теневого флота". Блок в прошлом месяце ввел санкции против более чем 100 судов, увеличив общее количество до 415.

Еще один неназванный источник FT рассказал, что Трамп может принять решение о санкциях против России после возвращения своего спецпредставителя Стива Уиткоффа из Москвы.

Стоит заметить, что администрация Джо Байдена ранее добавила в санкционные списки 213 танкеров, перевозящих российскую сырую нефть, химикаты или нефтепродукты.