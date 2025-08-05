У Трампа готовят санкции против "теневого флота", если Путин не пойдет на перемирие, - FT
Власти США рассматривают возможность введения санкций против "теневого флота". Такой сценарий готовят на случай, если российский диктатор Владимир Путин не пойдет на перемирие с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
По данным двух источников FT, дополнительные санкции США против теневого флота рассматриваются как простой первый шаг по усилению давления на Россию. Еше один собеседник издания, близкий к администрации Дональда Трампа, подтвердил, что такой вариант обсуждается.
Внесение новых судов "теневого флота" РФ в санкционный список станет первым случаем введения США санкций против Москвы с момента возвращения Трампа в Белый дом в январе.
Управляющий директор аналитической компании ClearView Energy Partners Кевин Бук считает, что такие санкции могли бы усилить недавние ограничения Евросоюза против "теневого флота". Блок в прошлом месяце ввел санкции против более чем 100 судов, увеличив общее количество до 415.
Еще один неназванный источник FT рассказал, что Трамп может принять решение о санкциях против России после возвращения своего спецпредставителя Стива Уиткоффа из Москвы.
Стоит заметить, что администрация Джо Байдена ранее добавила в санкционные списки 213 танкеров, перевозящих российскую сырую нефть, химикаты или нефтепродукты.
Ультиматум Трампа
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп отмечал, что если до 8 августа Россия не пойдет на перемирие с Украиной, он введет против Москвы вторичные санкции и вторичные тарифы.
Уже в среду, 6 июля, Москву посетит спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Одновременно с таким визитом в Киев может приехать спецпредставитель президента США Кит Келлог.
Политолог Владимир Фесенко в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина допустил, что таким образом США могут попытаться склонить Россию к перемирию с Украиной, хоть прекращение огня пока кажется маловероятным.